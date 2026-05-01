El Ayuntamiento de Valladolid avanza en la modernización tecnológica del alumbrado ornamental de la ruta 'Ríos de Luz'

Archivo - Puesta en funcionamiento de la iluminación de Ríos de Luz en la Casa Mantilla. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la licitación del contrato para la implantación de una solución de control inteligente del alumbrado público ornamental aplicada a la ruta turística 'Ríos de Luz'.

El proyecto, comprendido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, cuenta con un valor estimado de 349.989,90 euros, correspondiente al ejercicio 2026, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

A su vez, esta actuación se integra dentro del proyecto 'Valladolid VIBES - Plataforma Inteligente de Destino', una iniciativa estratégica "orientada a impulsar la digitalización, sostenibilidad y competitividad del turismo en la ciudad".

En su desarrollo se contempla tanto la instalación de dispositivos de control, monitorización y conectividad como el desarrollo de una plataforma digital que garantice la interoperabilidad con otros sistemas municipales y del ecosistema de destinos turísticos inteligentes.

Entre los principales objetivos de esta modernización tecnológica se encuentra la mejora de la eficiencia energética del sistema de alumbrado, así como la regulación de los niveles de iluminación; soluciones que permitirán avanzar hacia una "gestión remota y centralizada del alumbrado ornamental y optimizar los costes de operación y mantenimiento".

La ruta 'Ríos de Luz', que recorre 35 enclaves emblemáticos del centro histórico de la ciudad, contará así con una "infraestructura tecnológica avanzada" destinada a potenciar, principalmente, el turismo nocturno de la ciudad.