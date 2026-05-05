El Ayuntamiento de Valladolid celebrará el lunes 11 pleno sobre el estado de la ciudad, el último del presente mandato

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid celebrará el pleno para el Debate sobre el estado de la ciudad el próximo lunes, 11 de mayo, el cual será la última sesión de estas características en el presente mandato, pues el Reglamento Orgánico establece que no se celebrará en años electorales, como es 2027.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la Junta de Portavoces celebrada hoy, ha propuesto al resto de grupos políticos que integran la Corporación Municipal, celebrar el Debate el próximo lunes a las 9 de la mañana.

El Pleno debe desarrollarse en el segundo trimestre de cada año no electoral.

Como habitualmente y según indica el reglamento, el Debate se iniciará con una primera intervención del alcalde, sin límite de tiempo. A continuación, intervendrán los grupos políticos municipales, por el tiempo que fije el regidor, como presidente del Pleno.

El alcalde podrá intervenir para contestar a los grupos de forma individual o conjunta, sin límite de tiempo y los portavoces o presidentes tendrán derecho a turnos de réplica y dúplica por breve espacio de tiempo que no superará los cinco minutos.

El Alcalde cerrará la sesión con una intervención final, también sin límite de tiempo.

Finalizado el debate, los grupos municipales podrán presentar propuestas de resolución, en un número no superior a cinco por formación, que se debatirán y votarán en el siguiente Pleno ordinario, que se celebrará previsiblemente el 25 de mayo.

Para el equipo de Gobierno, se trata de "una cita clave" para analizar "de forma transparente la situación actual de la ciudad y definir las prioridades de futuro". Este encuentro, han incidido, "no solo permite rendir cuentas ante la ciudadanía, sino que también abre un espacio de reflexión colectiva sobre los principales retos urbanos, sociales y económicos".