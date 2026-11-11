El Ayuntamiento de Valladolid cierra el Campo Grande por seguridad ante el viento

Archivo - Foto de archivo del Ayuntamiento de Valladolid del acceso al Campo Grande - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid cierra el Campo Grande por fuerte viento en la jornada de este miércoles, 11 de noviembre, según ha informado la Policía Municipal en una publicación en su perfil de la red social 'X'.

La decisión se ha tomado "por seguridad" debido a la previsión de viento en la provincia, si bien la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene actualmente aviso amarillo (riesgo) por este fenómeno en la zona.

La Policía Municipal ha señalado que el acceso permanecerá restringido "hasta que las condiciones meteorológicas permitan su reapertura".