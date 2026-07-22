El Ayuntamiento de Valladolid comienza la reparación de la fuente de la plaza de Madrid con un plazo de 20 días de obras

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero (izq), en la fuente de la plaza de Madrid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado este miércoles que ya han comenzado las obras de reparación de la fuente de la plaza de Madrid, que suma casi medio año averiada, y que podrá estar lista en un plazo de 20 días.

Según ha informado el Ayuntamiento a los medios de comunicación, la actuación, adjudicada a la empresa Intecnia S.L. por un importe de 10.263 euros (IVA incluido), atajará las filtraciones en el vaso y garantizará su estanqueidad.

Los trabajos, que se desarrollarán en un plazo estimado de 20 días consistirán en el saneamiento previo del vaso, con la eliminación de los revestimientos antiguos de fibra de vidrio, que está deteriorada con el paso de los años, tiene filtraciones y por ello se fugaba el agua del interior de ese vaso. Algo que el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, vincula también a los problemas mecánicos que ha tenido la fuente.

Una vez esté "limpio" el vaso se aplicarán morteros impermeabilizantes "de alta calidad, mucho más modernos".

La intervención, en la que el Servicio de Parques y Jardines colaborará activamente con la dirección técnica de la obra, incluye una garantía de 2 años y una prueba final de estanqueidad para asegurar la durabilidad del vaso y el correcto estado de la infraestructura.

Una vez que ya esté realizada la impermeabilización y la reparación de todas esas grietas, se hará una prueba de estanqueidad, se volverán a instalar todas las luminarias y se podrá ver funcionar de nuevo esta fuente "con toda la luminosidad que tenía antes de tener estas averías", ha recalcado el concejal.