El Ayuntamiento de Valladolid completará en 2027 la rebaja del 10% del IBI comprometida en 2023

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno celebrada este lunes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno local la actualización de las Ordenanzas Fiscales para el año 2027, el último del presente mandato y en el que se celebrarán elecciones municipales, que incluye la rebaja del 5 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles que, sumada al otro descuento del 5 por ciento aplicado en 2025, completa el 10 por ciento comprometido en la campaña electoral de 2023 como medida "inmediata".

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero ha detallado estas modificaciones fiscales para el año 2027 y ha subrayado que con ellas el equipo de Gobierno sigue adelante con su fiscalidad "útil" y cumple los compromisos de la política fiscal, con bajada de impuestos o la "mejora de la tasa de basuras", entre otros.

La modificación de mayor entidad es la nueva rebaja del 5 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles, que se suma a la que se aplicó en el ejercicio de 2025, también del 5 por ciento, para sumar una rebaja del 10 por ciento con respecto al año 2023, en el que el PP y Vox llegaron al Gobierno municipal.

Cabe recordar que la rebaja del 10 por ciento figuraba entre las diez medidas "inmediatas" en la campaña electoral del actual alcalde, mientras que se incluyó entre las acciones "a corto y medio plazo" a abordar por el equipo de Gobierno. Si bien unas semanas después, tras la solicitud de un informe al interventor municipal debido a la "complicada" situación en la que habían encontrado el Ayuntamiento.

El compromiso se supeditó a la situación económica y finalmente se completará en el último ejercicio del mandato, con un reducción total del 10%.

"Esta nueva rebaja representa la traducción económica de un compromiso político. Cuando la gestión responsable ofrece margen, ese margen debe llegar también a las familias, a los propietarios y a las empresas", ha recalcado el alcalde.

Como ejemplos de la reducción se estima, en cuanto a viviendas, que un propietario de una vivienda promedio en la zona centro pagará 998,88 euros con respecto a los 1.051 euros de 2026 y los 1.106 de 2023; en la zona de la Estación de Autobuses habrá pasado de 550 en 2023, a 523 en los dos últimos ejercicos y a los 497 de 2027; en Parquesol, de 329 euros en 2023 a 312 en 2025-2026 y a 297 en 2027; y en Rondilla, de 218 en 2023 a 207 en los dos últimos ejercicios y a 197 en 2027.

En cuanto a los locales, un propietario de Duque de la Victoria habrá pasado de pagar 1.228 euros de IBI en 2023 a 1167 en 2025 y 2026; y 1.108 en 2027; en Rondilla, 426 euros en 2023; 405 en los dos últimos ejercicios y 384 en 2027; y en Delicias, 421 en 2023; 400 en 2025 y 2026; y 380 en 2027.

Dentro de la ordenanza, se aplica la "novedad" de la bonificación del 50 por ciento en el impuesto durante cuatro años de los propietarios que instalen sistemas de aerotermia y geotermia, en un incentivo idéntico al que se aplicaba ya para la instalación de sistemas de energía solar. A ello se sumará una reducción del 95% en el ICIO.

El alcalde de Valladolid ha destacado que "Valladolid vuelve a dar un paso al frente" en la línea con su compromiso como 'Ciudad Misión'. Para ello, se aprovecha el nuevo marco que ofrece la Ley de Haciendas Locales y aplicamos los porcentajes máximos de bonificación para impulsar la energía solar, la aerotermia y la geotermia".

"De esta manera, Valladolid se sitúa a la vanguardia del uso de la fiscalidad local para favorecer edificios más eficientes, una ciudad más sostenible y de futuro", ha añadido el alcalde.

"MEJORAS EN LA TASA DE BASURAS"

La modificación de la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos incorpora dos mejoras dirigidas a las actividades económicas, algo a lo que recuerda el alcalde que se comprometieron en el último año.

Carnero ha recalcado que el equipo de Gobierno no está de acuerdo con la imposición de esta tasa por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y así se ha vuelto a referir a ella como "el 'sanchazo'", al tiempo que ha defendido que "no es una medida impuesta por la Unión Europea, sino por el Gobierno de Sánchez".

En cualquier caso, ha destacado que el Ayuntamiento de Valladolid está entre los pocos casos en los que no se ha recurrido la aplicación de esta tasa y ha incidido en que mantendrán la reclamación al Gobierno de España para que "promueva su supresión y reconsidere una obligación que los ayuntamientos no hemos elegido".

Mientras se mantiene la aplicación de la tasa, ha defendido, el equipo de Gobierno tratará "hacerla más justa, más clara y más vinculada a los residuos que realmente se generan".

Dentro de ese marco, el Ayuntamiento introduce dos cambios concretos. En primer lugar, los negocios podrán acreditar los residuos que realmente generan mediante dos vías para demostrar que su producción generaría un cálculo impositivo inferior al de la tabla creada en la tasa que tiene en cuenta el sector al que se dedica el negocio y su superficie.

Así, además de la posibilidad de demostrar esa generación mediante un "gestor-ejecutor" también se podrá presentar una auditoría independiente de generación de residuos, que permitirá calcular la producción anual real y tributar mediante el régimen de estimación directa.

La figura del gestor ya estaba contemplada en la ordenanza y ahora se desarrolla con mayor claridad. La auditoría se incorpora como una nueva alternativa para que cada actividad pueda utilizar el sistema que mejor se adapte a su realidad, siempre bajo la capacidad de comprobación e inspección del Ayuntamiento.

En segundo lugar, se crea una nueva bonificación del 25% de la cuota íntegra para las empresas de distribución alimentaria y restauración que implanten sistemas verificables de prevención y reducción del desperdicio alimentario en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro.

"Nos comprometimos a estudiar y mejorar la tasa y eso es lo que hacemos. Incorporamos las medidas que cuentan con suficiente madurez técnica y seguridad jurídica, facilitamos que los negocios acrediten su producción real y premiamos a quienes evitan que los alimentos terminen convertidos en residuos", ha explicado el alcalde.

APOYO A LOS MERCADOS MUNICIPALES

En cuanto a otras tasas, se incluye una reducción en la tasa sobre el traspaso de la concesión de un puesto de venta en los mercados municipales, que se reducirá de 1.900 a 825 euros, lo que supone una disminución cercana al 57%. La medida pretende facilitar la transmisión de los puestos cuando cesa una actividad, favorecer que vuelvan a ocuparse y contribuir a mantener vivos los mercados municipales. La modificación adapta asimismo la ordenanza al Reglamento de Mercados.

El Ayuntamiento adaptará también la forma jurídica de financiación del servicio de estancias diurnas a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo para las personas en situación de gran dependencia, grado III. Para ellas, el copago pasará de configurarse como precio público a tener naturaleza de tasa municipal.

ELIMINACIÓN DE LIQUIDACIONES INFERIORES A 10 EUROS.

La modificación de la Ordenanza incorpora una medida para simplificar trámites y mejorar la eficiencia de la Administración municipal.

Con carácter general, el Ayuntamiento no emitirá liquidaciones individualizadas de tributos municipales por importes inferiores a 10 euros, salvo en aquellos ingresos que tienen un sistema de recaudación simultánea.

Esto no significa que dejen de cobrarse los tributos que sean inferiores a 10 euros. Por ejemplo, si una persona tiene que pagar un recibo de cualquier impuesto de padrón, un IBI, una Tasa o un impuesto de circulación de menos de 10 euros, seguirá pagando. Pero las nuevas liquidaciones o diferencias que se detecten posteriormente no se emitirán, por lo que no se cobrarán.