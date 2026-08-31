El Ayuntamiento de Valladolid concede licencia de obras para la construcción de la Ciudad de la Justicia

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en Junta de Gobierno local la concesión de licencias ambiental y de obras solicita por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para el proyecto de la Ciudad de la Justicia en el entorno de El Colegio de El Salvador y la plaza de San Pablo, en un proyecto que se encuentra en la fase final de licitación con un coste previsto cercano a los 50 millones de euros --impuestos incluidos--.

En rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno, Carnero ha destacado que de esta forma se da "un nuevo paso" para hacer realidad el proyecto de la Ciudad de la Justicia, un proyecto que el Ayuntamiento ha considerado "estratégico" para la capital y que el regidor ha recordado que sus raíces "se hunden en los tiempos".

La aprobación de estas licencias supone un nuevo paso para hacer realidad un proyecto que permitirá concentrar las diferentes sedes judiciales "en un mismo entorno, mejorando su integración y funcionalidad y reforzando la presencia de la Administración de Justicia en el centro de Valladolid".

El proyecto, según contempla la Plataforma de Contratación del Sector Público, se encuentra en la fase final de la evaluación de ofertas, que ya han recibido valoración y entre las tres presentadas la mejor posicionada es la de la empresa Gyocivil, por un importe de 48.370.955,03 euros, IVA incluido

El acuerdo aprobado este lunes contempla, por un lado, la concesión de la licencia ambiental para implantar la actividad de Administración de Justicia en dos parcelas situadas en el ámbito del sector con ordenación detallada SE(o).59-01 Nuevo Hospital/Zambrana, correspondiente al antiguo APE-63. Se trata concretamente de las parcelas de Sistemas Generales de Equipamientos Institucionales EQ70/1 y EQ70/2, destinadas a albergar las nuevas sedes judiciales y en las que el uso previsto es compatible con las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (PGOU).

Asimismo, la Junta de Gobierno ha concedido la correspondiente licencia de obras para la construcción del complejo, que estará integrado por tres nuevos edificios y contará con una superficie construida de unos 25.718 metros cuadrados.

TRES NUEVOS EDIFICIOS

El edificio principal, situado en la plaza de San Pablo, sobre los terrenos del antiguo colegio El Salvador, contará con una superficie construida aproximada de 15.263 metros cuadrados. A continuación, en la calle Cardenal Torquemada, se levantará un segundo edificio con 7.794 metros cuadrados construidos, mientras que el tercero se ubicará en la esquina con la Rondilla de Santa Teresa y tendrá una superficie prevista de 2.659 metros cuadrados.

El proyecto presentado por el Ministerio contempla un plazo de ejecución de 30 meses para el desarrollo de las nuevas instalaciones que conformarán la futura Ciudad de la Justicia.

La actuación permitirá avanzar en un modelo de concentración de las instalaciones judiciales en torno a la plaza de San Pablo, integrando los espacios existentes en Angustias con las nuevas edificaciones proyectadas en el entorno. De esta forma, se pretende conformar un único Campus de la Justicia que agrupe las diferentes sedes judiciales y evite la separación entre los juzgados de la Audiencia, actualmente situados en Angustias, y el resto de órganos judiciales.

El Ayuntamiento ha defendido en un comunicado recogido por Europa Press que la concesión de estas licencias se suma a los pasos que el Ayuntamiento de Valladolid ha venido dando para facilitar la ejecución de la Ciudad de la Justicia.

TERRENOS CEDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO

Las nuevas edificaciones se levantarán sobre los terrenos que el Ayuntamiento cedió gratuitamente al Estado para hacer posible este proyecto. La cesión de la titularidad y pleno dominio de los suelos quedó formalizada el 26 de septiembre de 2024.

En el acta de cesión se recogió expresamente el compromiso de destinar estos terrenos a la construcción de la Ciudad de la Justicia, así como el de ejecutar la actuación en un plazo total de ocho años desde la firma de la entrega.

El Ayuntamiento, ahora, facilita también el proyecto con la concesión de licencias, que permitirá "modernizar y mejorar" las instalaciones judiciales y concentrar su actividad en un espacio integrado y funcional en el centro de Valladolid.