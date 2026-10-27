Ayuntamiento de Valladolid concede licencias para 41 viviendas, cinco de ellas por la transformación de un local

Zona donde se levantará un bloque con 36 viviendas en Cuarteles de Artillería. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en Junta de Gobierno varias actuaciones urbanísticas relacionadas con la construcción de 123 viviendas, aunque 82 de ellas ya tenían concedida, mientras que se ha otorgado una nueva para levantar una promoción de 36 unidades residenciales en la zona de los antiguos Cuarteles de Artillería; y otra para la transformación de un local en cuatro estudios y un apartamento en El Palero.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press, en la nueva zona de Cuarteles de Artillería, se ha concedido licencia de obras para la construcción de 36 viviendas en bloque entre las calles Nelson Mandela, Dalai Lama y Teresa de Calcuta.

El proyecto prevé un edificio de seis plantas, con 41 plazas de aparcamiento y trasteros distribuidos en dos sótanos, además de zonas libres y una piscina en el patio de planta baja. La parcela cuenta con una superficie de 996 metros cuadrados.

El segundo acuerdo autoriza la modificación de un complejo inmobiliario para transformar un local en bruto de 178 metros cuadrados, situado en el número 31 de la calle Sánchez Villares, en El Palero, en un apartamento y cuatro estudios.

La actuación supone modificar el número de elementos privativos del inmueble.

En conjunto, estos dos acuerdos comprenden 41 unidades residenciales, con 36 viviendas de nueva construcción y cinco unidades resultantes de la transformación de un local.

MODIFICACIÓN DE PROYECTO EN LOS SANTOS-PILARICA

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también la modificación del proyecto básico y el proyecto de ejecución para la construcción de un edificio de 82 viviendas, locales comerciales, garajes y trasteros en el paseo Juan Carlos I, entre las calles Nebulosa y Galaxia, en la parcela 2.1 del Plan Parcial Los Santos-Pilarica, cuya licencia básica se concedió el 15 de diciembre de 2025.

La parcela tiene una superficie de 3.798,34 metros cuadrados y una edificabilidad de 7.000 metros cuadrados, de los que al menos 640 metros cuadrados se destinan a usos complementarios al residencial.

Los accesos peatonales se sitúan en la calle Nebulosa, el paseo Juan Carlos I y la calle Galaxia, mientras que el acceso rodado se realizará desde la calle Nebulosa.

El proyecto modificado introduce cambios respecto a la propuesta inicial. Entre ellos, se elimina el segundo sótano, por lo que el edificio contará con 58 plazas de garaje subterráneas y 82 trasteros.

Asimismo, se reorganizan las zonas comunes de la planta baja para incorporar una calle de acceso a 33 plazas de aparcamiento en superficie.

El edificio se configura como un bloque lineal en forma de U, con planta baja, cuatro plantas sobre rasante y una planta de ático. La planta baja albergará seis locales comerciales y los portales de acceso a las viviendas.

La ordenación contempla también soportales a lo largo del paseo Juan Carlos I y de la calle Galaxia.