El Ayuntamiento de Valladolid consolidará el uso de una herramienta de anonimización de documentos mediante IA

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes un expediente de contratación por más de 250.000 euros destinado a varios servicios relaciones con las nuevas tecnologías, entre las cuales se incluye la consolidación del uso de una herramienta de anonimización de documentos mediante la Inteligencia Artificial (IA).

El contrato, según han señalado fuentes municipales, se articula en cuatro lotes y desarrolla actuaciones alineadas especialmente con los ejes de 'Inteligencia artificial y automatización' e 'Infraestructuras y ciberseguridad' del Plan de Transformación Digital 2024-2027, que entra ya en su último año de vigencia.

Con ellas, el Ayuntamiento destaca que "continúa desplegando soluciones innovadoras, reforzando la seguridad y modernizando las infraestructuras y herramientas tecnológicas que sustentan la actividad municipal".

Una de las principales actuaciones permitirá consolidar el uso de una herramienta inteligente de anonimización de documentos, después de la experiencia piloto desarrollada este año.

La nueva contratación permitirá convertir esta solución en una herramienta estable dentro de la estrategia municipal de inteligencia artificial, que el empleado deberá utilizar como paso previo obligatorio en determinados usos de IA en los que pueda tratarse documentación que contenga datos personales u otra información de carácter confidencial.

Para ello, la solución se apoyará en técnicas avanzadas de inteligencia artificial, como el procesamiento del lenguaje natural (NLP) o el reconocimiento automático de entidades. Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa extendiendo el uso práctico de la inteligencia artificial en su actividad diaria, e incorporará al mismo tiempo las garantías necesarias de confidencialidad y protección de datos, en línea con uno de los ejes específicos de su Plan de Transformación Digital.

TECNOLOGÍA PARA PRESERVAR LA MEMORIA DIGITAL DE LA CIUDAD

El segundo gran ámbito de actuación se dirige al Archivo Municipal, que reforzará la infraestructura destinada a conservar su creciente patrimonio documental a través de un nuevo sistema de preservación digital. La actuación no se limita a incrementar la capacidad de almacenamiento. El nuevo sistema estará preparado para proteger la documentación frente a fallos físicos, comprobar periódicamente que los archivos mantienen su integridad, detectar posibles deterioros o alteraciones de los datos y facilitar su recuperación en caso necesario.

El objetivo es trasladar al ámbito digital las garantías de conservación propias de un archivo: que los documentos que forman parte de la memoria de Valladolid puedan seguir siendo conservados, recuperados y consultados en el futuro con garantías de integridad, seguridad y permanencia.

Esta nueva capacidad cobra especial relevancia ante la próxima ampliación de los fondos digitales del Archivo Municipal. A los expedientes, la prensa histórica, las numerosas fotografías y los planos que ya se conservan en el repositorio municipal se sumarán próximamente las imágenes del importante fondo fotográfico y los vídeos comerciales de FASA-Renault, en coincidencia con la conmemoración en diciembre del 75 aniversario de la compañía en Valladolid.

Por último, el contrato permitirá continuar con la renovación progresiva del parque informático municipal, mediante la adquisición de aproximadamente un centenar de nuevos ordenadores que sustituirán a una parte de los equipos que presentan una mayor obsolescencia por su antigüedad.

La actuación se completa con nuevas licencias de herramientas ofimáticas y de edición documental, con el objetivo de que los empleados municipales dispongan de equipos actualizados y de las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo de forma eficiente.