El Ayuntamiento de Valladolid convoca este jueves el sorteo de las mesas electorales

Archivo - Mesa electoral, imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha convocado para este jueves, 29 de octubre, el Pleno Extraordinario en el que se sorteará de forma telemática la composición de las mesas electorales para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El Pleno esta convocado a las 9.00 horas de este jueves con el único asunto en el orden del día de la formación, mediante sorteo público, de las Mesas Electorales de cada una de las Secciones Electorales comprendidas en el término municipal de Valladolid para las Elecciones Generales al Congreso de los Diputados y al Senado, que se celebrarán justo un mes después, el 29 de noviembre.

El sorteo se celebra ya desde hace años mediante una herramienta telemática que se pone a disposición de los ayuntamientos y que selecciona de forma automática a los integrantes de las mesas --presidente y vocales-- además de a los suplentes.

Cabe apuntar que según el calendario electoral publicado la Junta Electoral Central para las próximas elecciones generales, el periodo para la celebración de los sorteos para la designación de miembros de mesa electoral sería del 31 de octubre al 4 de noviembre.