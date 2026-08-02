El Ayuntamiento de Valladolid desactiva la situación 2 por ozono, pero mantiene la situación 1 preventiva

Archivo - Imagen de archivo de una estación medidora en Valladolid - AYTO VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación 2, de aviso por ozono, después de que durante el sábado 1 de agosto ninguna de las estaciones de la Red de Control de Contaminación Atmosférica registrara valores superiores a los 120 microgramos por metro cúbico, aunque mantiene activa la situación 1, de prevención, al superarse el umbral de referencia de 100 microgramos por metro cúbico.

El Servicio de Medio Ambiente del Consistorio ha informado, en un comunicado recogido por Europa Press, de esta reducción de la situación determinada por el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación de Aire Urbano, una bajada con la que se eliman las limitaciones de movilidad en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El Ayuntamiento ha apuntado, asimismo, que el descenso previsto de las temperaturas podría favorecer una reducción de las concentraciones de ozono en los próximos días.

Mientras tanto, y en el contexto de Situación 1, ha realizado una serie de recomendaciones, ya que toda la población puede experimentar efectos negativos sobre la salud. Para los grupos de riesgo y personas sensibles, ha planteado que reduzcan las actividades al aire libre y se realicen en el interior, o se pospongan para cuando la calidad del aire sea al menos razonablemente buena.

Por su parte, para la población en general también ha sugerido que reduzca las actividades prologadas y enérgicas al aire libre, especialmente si experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta.

Por último, el Ayuntamiento ha recordado que la ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.