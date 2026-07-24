El Ayuntamiento de Valladolid desactiva la situación 2 por ozono y la reducción del límite de velocidad queda sin efecto

VALLADOLID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este viernes de que se ha desactivado la 'Situación 2: aviso' por contaminación por ozono que se decretó el pasado martes, 21 de julio, por lo que también queda sin efecto la medida restrictiva, consistente en la reducción a 30 kilómetros por hora del límite de velocidad en el área de la Zona de Bajas Emisiones y calles limítrofes.

Según han informado fuentes municipales, este viernes no se han registrado valores medios octohorarios superiores a 120 microgramos por metro cúbico (ug/m3) de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA), por lo que decae la situación 2.

Además, las medidas restrictivas quedan sin efecto a partir de la medianoche de este viernes.

El Ayuntamiento ya activó la Situación 1 el pasado 7 de julio y la Situación 2 el día 21 de julio, por la superación del valor medio de 100 ug/m3 y 120 ug/m3, respectivamente, durante tres días consecutivos. Esta última situación se ha mantenido hasta este viernes.

Aun así, los valores siguen por encima del límite fijado para la situación 1, informativa, y el Ayuntamiento indica que la calidad del aire probablemente no afecte a la población en general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo.

A estas personas se les recomienda reducir las actividades al aire libre, y realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena.