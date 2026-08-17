El Ayuntamiento de Valladolid destina 10.000 euros a Cruz Roja para atender la emergencia por el terremoto de Colombia

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 17 agosto 2026 10:51
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VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid destinará una subvención directa de 10.000 euros a Cruz Roja Española para apoyar la intervención humanitaria de emergencia destinada a atender las necesidades de la población afectada por el terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto, tal y como ha anunciado el alcalde, Jesús Julio Carnero.

El seísmo, registrado el pasado 10 de agosto, ha provocado daños humanos y materiales en distintas zonas del país, especialmente en el occidente de Colombia, y ha afectado a numerosas comunidades, que requieren asistencia ante las consecuencias de la catástrofe.

"Todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad con Colombia y con todos y cada uno de los colombianos", ha señalado el primer edil, quien ha añadido que "Valladolid quiere estar con Colombia y los colombianos en este momento tan duro que están sufriendo".

La ayuda se destinará a Cruz Roja Española, que cuenta con delegación en Colombia y una amplia experiencia de trabajo en el país y actualmente trabaja junto a Cruz Roja Colombiana en la elaboración de una propuesta coordinada de intervención con la realización de un análisis de las necesidades y colaborando con otros actores humanitarios para prestar apoyo a la población afectada por el terremoto.

La subvención de 10.000 euros se financia con cargo a la partida municipal destinada a ayudas humanitarias de emergencia ante catástrofes en el exterior, dotada con 27.000 euros en el presupuesto de 2026.

Esta ayuda se suma a los 10.000 euros destinados recientemente por el Ayuntamiento de Valladolid a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela el pasado mes de junio, canalizados a través de Unicef para garantizar el acceso a agua potable, saneamiento e higiene de la población afectada.

AYUDA HUMANITARIA

En este sentido, y con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebrará el próximo miércoles, 19 de agosto, el Ayuntamiento de Valladolid ha apuntado su compromiso con la acción humanitaria y con el apoyo a las poblaciones afectadas por situaciones de emergencia en el marco de su política municipal de Cooperación al Desarrollo y del actual Plan Municipal de Cooperación para el Desarrollo 2025-2028, que establece la Acción Humanitaria como una de sus prioridades estratégicas.

Desde el pasado año, el Ayuntamiento ha financiado ocho iniciativas de asistencia humanitaria, con una inversión cercana a los 90.000 euros, dirigidas a atender emergencias y necesidades básicas en países como Myanmar, Filipinas, Venezuela, Haití, Chad, Colombia y República Democrática del Congo.

Con esta conmemoración, el Consistorio quiere también reconocer la labor de los profesionales humanitarios y reivindicar la necesidad de garantizar su protección y seguir apoyando la respuesta pública ante las crisis humanitarias.

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