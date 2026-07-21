Ayuntamiento de Valladolid destina 106.000 euros para la inserción sociolaboral de 150 jóvenes y 30 mujeres vulnerables

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VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el convenio de colaboración con la Fundación Juan Soñador para el desarrollo del programa 'Despega y Emplea-TE' durante los años 2026 y 2027, el cual estará dotado de 106.00 euros para atender cada año a 150 jóvenes y 30 mujeres en situación de vulnerabilidad.

A través de la red municipal de Servicios Sociales y del Programa de Formación para el Empleo del Servicio de Iniciativas Sociales, el Ayuntamiento desarrolla actuaciones orientadas a favorecer la inclusión social y el acceso al empleo de las personas con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, mediante itinerarios "personalizados adaptados a sus necesidades personales, sociales y profesionales".

Esta actuación se enmarca, además, en los objetivos del V Plan Municipal de Juventud, que promueve la autonomía de las personas jóvenes a través del empleo, y del VI Plan Municipal Integral de Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres, que contempla medidas específicas para mejorar la empleabilidad de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, la Fundación JuanSoñador desarrolla en Valladolid desde 2005 el proyecto 'Despega y Emplea-TE', una iniciativa especializada en la formación, orientación laboral y acompañamiento individualizado de jóvenes con especiales dificultades de acceso al empleo y de mujeres en situación de vulnerabilidad.

El convenio aprobado establece el marco de colaboración entre ambas entidades para desarrollar itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, con acciones de orientación, formación, acompañamiento y contacto directo con el tejido empresarial de la ciudad, con el fin de mejorar las oportunidades de acceso al empleo de las personas participantes.

Entre las actuaciones previstas se incluyen acciones formativas en los sectores de hostelería, turismo y comercio, adaptadas a las necesidades del mercado laboral; experiencias prácticas; monográficos de especialización; la firma de convenios con empresas para facilitar la realización de prácticas y la inserción laboral; así como el diseño de un plan personalizado de empleo para cada participante.

El Ayuntamiento ha subrayado, en un comunicado recogido por Europa Press, que con el objetivo de garantizar la continuidad de los procesos de inserción y ofrecer una intervención estable y eficaz, el convenio tendrá una vigencia de dos años.

De esta manera, el Ayuntamiento de Valladolid destinará 53.000 euros en 2026 y otros 53.000 euros en 2027, lo que supone una aportación municipal total de 106.000 euros durante la vigencia del convenio.

El programa prevé atender cada año a 150 personas jóvenes desempleadas en situación o riesgo de exclusión social y a 30 mujeres en situación de vulnerabilidad.

Además, se desarrollarán siete acciones formativas, de las cuales cinco serán presenciales (cuatro dirigidas a jóvenes y una a mujeres) y dos en modalidad online.

Entre los objetivos del proyecto destaca que el 90 por ciento de las personas participantes mejoren su autonomía en la búsqueda de empleo y que al menos el 50 por ciento consigan un puesto de trabajo en los seis meses posteriores a la finalización de su formación.

'VALLADOLID ES TALENTO JOVEN'

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid para el desarrollo del proyecto 'Valladolid es Talento Joven' durante 2026, dotado con 15.000 euros y que prevé llegar a 600 personas.

La iniciativa está destinada a promover el emprendimiento entre la juventud, favorecer su emancipación y contribuir a la retención y atracción de talento en la ciudad, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

El proyecto se enmarca en el V Plan de Juventud de la Concejlaía homónima, que tiene el propósito de impulsar la emancipación juvenil, especialmente mediante el acceso al empleo y a la vivienda.

En este marco, el apoyo al emprendimiento se configura como una "herramienta clave" para generar nuevas oportunidades laborales, favorecer la creación de empresas y contribuir al desarrollo económico de Valladolid.

Asimismo, la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento desempeña un "papel fundamental" en la promoción del emprendimiento, la innovación y la transformación digital al impulsar la colaboración entre el sector público y el privado y fortalecer la conexión entre la universidad y el tejido empresarial para retener y atraer talento.

El convenio establece un marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Cámara de Comercio con el objetivo de desarrollar actuaciones que impulsen iniciativas innovadoras lideradas por jóvenes, favorezcan su emancipación, contribuyan al crecimiento económico de la ciudad y consoliden a Valladolid como "un entorno atractivo para el talento joven".

Entre las actuaciones previstas destacan la organización de encuentros periódicos con jóvenes emprendedores, bajo el formato 'Pizza and Coke and Blah Blah Blah', concebidos como espacios de inspiración, intercambio de experiencias y generación de redes.

Asimismo, se llevará a cabo la 'Ruta del Emprendimiento y las Profesiones. Empresas que inspiran vocaciones', que acercará a los jóvenes al tejido empresarial y a distintas salidas profesionales; y la campaña de comunicación 'Valladolid es Talento Joven', destinada a visibilizar el talento emprendedor de la ciudad y fomentar una cultura innovadora entre la juventud.

El presupuesto total del proyecto asciende a 15.184 euros, de los que el Ayuntamiento de Valladolid aportará 11.000 euros. De esta cantidad, 6.500 euros serán financiados por la Concejalía de Juventud y 4.500 euros por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico.

Por su parte, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid contribuirá con 4.184 euros para la ejecución de las actividades previstas.

El programa contempla la participación de 600 jóvenes, que podrán acceder a acciones de orientación, inspiración y formación orientadas a mejorar su empleabilidad, impulsar iniciativas emprendedoras y facilitar su incorporación al mercado laboral.