El Ayuntamiento de Valladolid destina 130.000 euros a crear zonas de sombra y un parque infantil en la plaza del Everest

Estado actual de la actuación en la plaza del Everest de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha invertido 130.000 euros en una actuación integral de mejora ambiental en la plaza del Everest, situada en el barrio de Pinar de Jalón, con el objetivo de incrementar las zonas de sombra, reducir el efecto del calor durante los meses de verano y establecer un nuevo parque infantil dotado de toldos.

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha visitado este jueves las obras para conocer el desarrollo de la intervención, en la cual se han destinado 70.000 euros a la mejora paisajística y creación de nuevas zonas verdes, mientras que los otros 60.000 euros permitirán construir el espacio destinado a los más pequeños.

La intervención, en la actualidad en ejecución, se centra en refrescar el espacio mediante la creación de tres nuevos parterres, con una superficie total de más de 270 metros cuadrados, así como en la instalación de un cañizo y una enredadera sobre la pérgola existente para aumentar de forma inmediata las zonas de sombra disponibles.

Según ha especificado García Pellitero en sus declaraciones, las obras de jardinería estarán finalizadas a finales de octubre, mientras que la creación del área de juegos concluirá antes de que termine el año.

La actuación contempla la sustitución de los 23 perales existentes por 26 nuevos árboles de gran porte, ya que los actuales estaban "en muy mal estado" y no habían podido desarrollarse correctamente por la "escasa calidad" del terreno.

Para garantizar el éxito de las nuevas plantaciones, el Ayuntamiento procederá al vaciado de la tierra existente y su sustitución por sustrato vegetal adecuado, así como a una nueva acometida de riego que dará servicio a las nuevas zonas ajardinadas, de manera que se establezan las condiciones necesarias para que las nuevas especies alcancen el porte suficiente y proporcionen sombra de forma efectiva en los próximos años.

En cuanto al parque infantil, el concejal ha señalado que tendrá una extensión de unos 200 metros cuadrados y que el objetivo del Consistorio es incorporar toldos "progresivamente" al resto de zonas infantiles de la ciudad.

Por su parte, el vocal de la Asociación de Vecinos de Pinar de Jalón, Pablo Moreno, ha expresado su satisfacción con la intervención y ha señalado que la plaza del Everest podrá albergar eventos durante las fiestas del barrio a finales de septiembre, a pesar de que las obras de jardinería finalizarán en su totalidad en octubre