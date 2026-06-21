El Ayuntamiento de Valladolid destina más de 510.000 euros este verano en obras en 20 colegios y escuelas infantiles

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid invertirá más de 510.000 euros en obras de mantenimiento y mejora, la mayoría de las cuales se ejecutarán este verano en 20 colegios y en varias escuelas infantiles municipales, como parte del Programa de Mantenimiento que se desarrolla durante la época estival.

Estas actuaciones se ponen en marcha una vez concluido el curso académico e iniciadas las vacaciones escolares para no entorpecer el desarrollo de la actividad educativa, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La Concejalía de Educación y Cultura acomete a lo largo de todo el año obras en los diferentes centros educativos públicos, según son demandadas por los mismos para atender durante el curso las más urgentes que no pueden esperar al fin de las clases, pero es en los periodos no lectivos cuando se realizan la mayoría de ellas.

Entre las intervenciones más relevantes cabe destacar las obras destinadas a mejorar la eficiencia energética los colegios, mediante la sustitución de luminarias en varios centros, y la instalación de luces Led, que mejora de forma importante la iluminación de las aulas y contribuye a mejorar su eficiencia energética, lo que se traduce en "importantes ahorros futuros en las partidas de gastos de suministro eléctrico".

Durante este verano se acometerán cambios de luminarias en los CEIP Allúe Morer, Teresa Iñigo de Toro, Francisco de Quevedo, Francisco Pino y Miguel Iscar, por un importe de más de 125.000 euros. También se van a realizar trabajos en la cubierta de varios centros, como El Peral, Macías Picavea, Miguel de Cervantes, Ignacio Martín Baró, León Felipe y polideportivo del Gonzalo de Berceo.

Asimismo, se van a instalar líneas de vida en las cubiertas de varios colegios y polideportivos, equipamiento indispensable para poder realizar mantenimientos habituales de limpieza de canalones y arreglo de goteras, todo ello con una inversión de más de 60.000 euros.

En la línea de mejora de la eficiencia energética se va a intervenir en varios CEIP, como el Teresa Iñigo de Toro y el Allúe Morer, por importe de cerca de 40.000 euros, con la sustitución de las ventanas para mejorar las condiciones energéticas de los centros, ya que las actuales carecen de aislamiento o presentan problemas de ajuste por degradación de materiales.

En las Escuelas Infantiles Municipales se va a intervenir este verano con el cambio de la caldera de Principito y la sustitución de mobiliario y de suelos vinílicos en varias escuelas.