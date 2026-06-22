Ayuntamiento de Valladolid elaborará a partir de septiembre con Mapfre y la DGT un plan de seguridad para motocicletas

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, preside la Mesa Municipal por la Seguridad Vial. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presidido este lunes una reunión de la Mesa de la Movilidad del Ayuntamiento en la que ha informado de que impulsará junto a la Fundación Mapfre y la Dirección General de Tráfico un "plan director piloto" con acciones para mejorar la seguridad de la circulación en motocicleta en la ciudad, el cual se comenzará a concretar a partir de septiembre.

La reunión ha contado con la presencia, junto al alcalde, del concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca; de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado; y de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero; además de el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; representantes de los grupos municipales de la oposición (PSOE y VTLP); y miembros de otros colectivos ciudadanos, de comerciantes y de empresarios.

Entre los principales asuntos del orden del día destaca la puesta en marcha de los trabajos para la elaboración de un Plan Director de la Motocicleta, "una herramienta estratégica que permitirá planificar actuaciones específicas destinadas a mejorar la seguridad vial de los motoristas, reducir la siniestralidad y favorecer una mejor integración de este modo de transporte en la movilidad urbana de Valladolid".

Carnero, que ya anunció este plan hace un mes en el debate sobre el estado de la ciudad, ha señalado que en una reunión que se celebrará el próximo mes de septiembre en la DGT se avanzará en la elaboración de este plan.

Contará además con la participación del Grupo Nacional de Trabajo de Motocicletas de la Dirección General de Tráfico (DGT), con el objetivo de incorporar una "visión integral de la movilidad urbana y de la seguridad vial".

El objetivo, ha incidido Carnero, es "reducir al máximo posible la siniestrabilidad en el uso de la motocicleta, garantizar una mayor seguridad en el uso de la misma" a través de posibles medidas específicas como la extensión de los carriles específicos para motocicletas --compartidos actualmente con autobuses y taxis-- o acciones formativas.

El concejal de Tráfico y Movilidad ha añadido la posibilidad de incrementar el número de zonas avanzadas de detención para motocicletas o reducir el número de líneas con las que se señalizan los pasos de peatones para evitar el deslizamiento que puede provocar la pintura cuando está húmeda.

"Tenemos un buen trabajo por delante a realizar y estoy seguro que va a redundar en beneficio de todos y cada uno los usuarios de la motocicleta pero también del conjunto de los vecinos y ciudadanos que se acerquen a Valladolid", ha señalado el alcalde.

Otro ámbito "importante" en la reunión, según Carnero, es el avance en la iniciativa de los 'entornos escolares seguros', que se ha detallado a la Mesa, una iniciativa destinada a mejorar la seguridad de los desplazamientos cotidianos de los escolares y favorecer una movilidad más sostenible en el entorno de los centros educativos.

Durante los últimos cursos escolares se han ejecutado actuaciones financiadas tanto con fondos europeos Next Generation como con recursos municipales en diversos centros de la ciudad. Entre ellos figuran los colegios Miguel Delibes (también afecta a la Escuela Infantil Municipal El Principito), María Teresa Íñigo de Toro, Enrique Tierno Galván, Narciso Alonso Cortés, así como el IES La Merced, además de otros centros sostenidos con fondos municipales.

Ante el inicio del curso 2026-2027, se prevé trabajar este verano en cinco nuevos entornos escolares como Nuestra Señora del Carmen, con un presupuesto de 215.000 en actuaciones de urbanización del entorno; el CEIP Miguel Delibes para complementar la actuación llevada a cabo recientemente con un coste de 133.000 euros relacionada con la obra de adecuación del aparcamiento del paseo Obregón; el Narciso Alonso Cortés, con un coste de 112.000 euros también vinculado a una actuación en zona de aparcamiento del camino de Mataburras; en el colegio Miguel Hernández (145.000 euros); y en el Colegio El Pilar, en este caso en colaboración con Somacyl, que aportará los 205.000 euros de coste.

La inversión prevista asciende a 605.000 euros de financiación municipal, que sumados a los aportados por la entidad dependiente de la Junta, alcanzan un presupuesto global superior a los 800.000 euros.

LIGERO INCREMENTO DE LOS SINIESTROS VIALES EN 2025

La reunión ha servido al mismo tiempo para analizar los datos de la Memoria de Siniestros Viales y Atestados correspondiente al año 2025, que reflejan un ligero incremento respecto al ejercicio anterior, ya que durante 2025 se registraron 218 atestados frente a los 204 contabilizados en 2024, lo que supone un aumento del 6,86 por ciento.

Eso sí, ha apuntado que el dato de fallecidos en siniestros viales se redujo a la mitad; de cuatro en 2024 a dos en 2025.

Las principales causas continúan estando relacionadas con factores psicofísicos y con infracciones de las normas de circulación. Los peatones, como usuarios especialmente vulnerables, estuvieron implicados en 39 siniestros, cifra que representa el 17,89 por ciento del total de atestados realizados durante el pasado año.

La memoria pone también de manifiesto la relevancia de los factores relacionados con el consumo de alcohol y drogas en la seguridad vial.

Durante 2025 se registraron 119 pruebas positivas de alcoholemia vinculadas a atestados, mientras que la Policía Municipal tramitó 303 denuncias por conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Como respuesta a esta situación, el Ayuntamiento ha reforzado los controles preventivos, hasta alcanzar las 538 intervenciones por alcoholemia durante 2025, frente a las 493 realizadas el año anterior.

Asimismo, se llevaron a cabo 3.585 inspecciones de vehículos en coordinación con las campañas promovidas por la Dirección General de Tráfico, prestando una atención especial al transporte escolar. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Valladolid reafirma su compromiso con una movilidad más segura, accesible y sostenible, situando la seguridad vial y la protección de los usuarios más vulnerables como ejes prioritarios de la acción municipal.