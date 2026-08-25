El Ayuntamiento de Valladolid estima en 4,7 millones el coste de la intervención en Daniel del Olmo

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (centro), y los concejales de Tráfico y Movilidad y Urbanismo y Vivienda, se reúnen con representantes de la Asociación de Propietarios del Polígono de Argales. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha difundido este martes los pliegos de prescripciones técnicas para la próxima licitación del contrato de consultoría y redacción del proyecto de ejecución para la adecuación del viaducto de Daniel del Olmo y sus ámbitos aledaños, donde se contempla una intervención con un coste estimado de unos 4,7 millones de euros --incluida la sustitución del tablero y la urbanización del entorno--.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Ayuntamiento ha informado de que el alcalde, Jesús Julio Carnero, se ha reunido este martes con los representantes de la Asociación de Propietarios del Polígono de Argales para informarles de este nuevo paso en un proyecto que "permitirá renovar el viaducto" y "sentar las bases para la transformación de la movilidad y el espacio público de todo el entorno".

El Ayuntamiento prevé licitar próximamente los trabajos de consultoría y redacción del proyecto ejecutivo para la adecuación del viaducto de Daniel del Olmo y sus ámbitos aledaños, con un contrato que se licitará por 190.572 euros, IVA incluido, con plazo de ejecución de 12 meses, a contar desde la formalización del contrato.

En los pliegos de dicho proceso, se señala que la actuación prevista tiene un presupuesto estimativo de ejecución material de 4,7 millones de euros, de los que 2,3 millones corresponden a la demolición del tablero existente y ejecución del nuevo tablero del viaducto y 2,4 millones a la intervención en los ámbitos aledaños de Daniel del Olmo.

El Consistorio ha aclarado que se trata, en todo caso, de una estimación económica de referencia para la redacción del proyecto "y no del presupuesto de licitación de las futuras obras".

El objetivo es "aprovechar la intervención necesaria sobre el viaducto para impulsar una mejora integral de la movilidad, la accesibilidad, la conectividad y el espacio público del Polígono de Argales".

"Hoy damos un paso muy importante para hacer realidad un gran proyecto para el viaducto de Daniel del Olmo y para todo el Polígono de Argales. Vamos a licitar la redacción del proyecto, que permitirá sustituir el tablero del viaducto, recuperar su capacidad funcional y hacer posible de nuevo el tránsito de vehículos pesados, pero también incorporar nuevos sistemas de movilidad y mejorar la conexión del polígono con el resto de la ciudad", ha señalado el alcalde.

La documentación técnica establece que el viaducto, construido en la década de los 60, presenta "un deterioro estructural que ha obligado a restringir el paso de vehículos pesados". Aunque en 2023 se ejecutó una actuación de urgencia de refuerzo, apeo y recalce de apoyos, la situación actual "hace necesaria la sustitución completa del tablero para recuperar la capacidad funcional de la infraestructura".

La futura solución, han añadido, "deberá permitir el tránsito rodado de todo tipo de vehículos e integrar espacios segregados para bicicletas y peatones, con itinerarios accesibles".

Asimismo, contempla actuaciones sobre los tramos de la calle Daniel del Olmo situados a ambos lados del viaducto, incluida la conexión con las rampas del lado del Paseo de Zorrilla y del Polígono de Argales.

"Estamos hablando de una actuación que va a permitir mejorar los espacios peatonales, incorporar el carril bici y reforzar las conexiones del Polígono de Argales con la zona sur de Valladolid. Pero queremos ir más allá: vamos a estudiar la movilidad de todo el polígono para definir cómo debe evolucionar su estructura viaria y cómo podemos mejorar la movilidad ciclista, peatonal, el transporte público y la distribución del tráfico pesado", ha explicado Carnero.

ESTUDIO DE TRÁFICO.

En este sentido, el contrato incorpora un Estudio de Tráfico, Movilidad e Integración Urbana que analizará todos los modos de desplazamiento, la jerarquía viaria, los flujos de tráfico, la accesibilidad a las parcelas y centros de actividad, la movilidad peatonal y ciclista y las necesidades vinculadas al transporte de mercancías y la logística.

El estudio tendrá además como ámbito de análisis todo el Polígono de Argales, con el objetivo de establecer una planificación de futuras actuaciones de movilidad y urbanización.

Entre otros aspectos, se estudiarán los itinerarios peatonales, la movilidad en transporte público, bicicleta y VMP, el estacionamiento, la distribución urbana de mercancías, la seguridad vial y posibles nuevos modos de movilidad sostenible.

"Queremos aprovechar la necesidad de actuar sobre el viaducto para impulsar una transformación más amplia del Polígono de Argales, adaptada a su realidad actual como espacio productivo cada vez más integrado en la ciudad y con una presencia creciente de actividades de servicios", ha señalado el Consistorio en un comunicado en el que destaca la "oportunidad para mejorar la movilidad, el espacio público y la calidad urbana de todo el ámbito", ha añadido el alcalde.