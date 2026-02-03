Ayuntamiento de Valladolid y Fundación Santa María la Real ponen en marcha una aceleradora de proyectos culturales

Reunión del proyecto de la aceleradora cultural CulturHUB. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Santa María la Real han firmado un acuerdo para poner en marcha 'CulturHUB', una aceleradora cultural para proyectos de emprendimiento creativos que se ubicará en la Casa Luelmo.

CulturHUB Valladolid es la nueva aceleradora cultural dirigida a personas emprendedoras y proyectos de las industrias culturales y creativas de la ciudad, que cuenta con la financiación de l Ayuntamiento, a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa.

En la presentación del acuerdo han estado presentes, además del alcalde, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Fundación Santa María la Real, Ignacio Fernández, y su director general, Álvaro Retortillo, así como el gerente de IdeVa, Fernando Rubio.

El alcalde ha asegurado que Valladolid "apuesta por el talento y valora positivamente" este apoyo al emprendimiento cultural "como industria innovadora que atrae y fideliza nuevos proyectos y oportunidades".

Asimismo, Carnero ha destaco que es un acuerdo con la colaboración de la Fundación Santa María La Real "que pone el foco en las personas, su capacitación profesional y sus perfiles laborales" que lleva cuatro décadas trabajando en el ámbito de la cultura y el empleo, como ha apuntado Ignacio Fernández.

El equipo del proyecto CulturHUB realizará un acompañamiento personalizado para que fragüen las ideas emprendedoras y proyectos culturales en distintas fases de desarrollo, desde una idea inicial hasta iniciativas en crecimiento.

Durante el periodo de incubación, el espacio estará habilitado para que puedan trabajar de forma presencial, compartir experiencias y generar sinergias con otras iniciativas culturales. El coworking contará con puestos de trabajo y salas de reuniones, así como con espacios para la realización de formaciones, encuentros y actividades del programa.