El Ayuntamiento de Valladolid habilitará un bypass alternativo al Camino Viejo de Simancas, que estará en obras

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, en la rueda de prensa sobre el desarrollo de las obras en el Camino Viejo de Simancas.- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid habilitará el próximo lunes, 10 de agosto, un bypass temporal como alternativa al tráfico en el Camino Viejo de Simancas, que estará en obras de rehabilitación integral y refuerzo del firme, y en la que se instalará un colector en el centro de la calzada.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, ha informado este martes, 4 de agosto, sobre el desarrollo de las obras ejecutadas en el Camino Viejo de Simancas, que en esta fase se centrarán en la rehabilitación del firme y adecuación del drenaje vial en el tramo comprendido entre su cruce con la calle París, en Santa Ana, y el límite municipal de Simancas, que se han adjudicado a la empresa Contratas y Obras San Gregorio por un importe de 926.013 euros.

En el desarrollo de este proyecto, que se hizo necesario tras comprobarse el deterioro del firme superior durante recientes actuaciones de urbanización y por la formación de balsas de agua provocadas por la lluvia, se ha buscado "minimizar" las afecciones a los usuarios.

Para ello, se ha planteado un bypass como "alternativa" para que las obras puedan "convivir" con el mantenimiento del tráfico, de manera que los vehículos podrán circular por esta carretera temporal que se situará de forma paralela al Camino Viejo de Simancas.

El bypass, que se comenzará a asfaltar el próximo lunes con el objetivo de empezar a funcionar ese mismo día, se instalará gracias al permiso de la comunidad de los Agustinos Filipinos y los propietarios del bar El Barrio, que han cedido parcelas para poner en marcha esta opción que permitirá realizar los trabajos con "rapidez y mayor eficiencia" sin que se corte el tráfico.

Sobre las obras, Zarandona ha explicado que en la primera fase se actuará en el tramo de la calle París al Bar el Barrio, lo que supondrá una tercera parte del Camino Viejo de Simancas y en la que se instalará el colector y se realizará el fresado del firme. Se espera que esta parte de la obra quede resuelta en un plazo de entre "dos y tres semanas", con el objetivo de estar terminada "a finales de agosto".

De forma paralela, se realizarán distintas pruebas técnicas que permitirán definir con mayor precisión las siguientes fases de la intervención hasta completar la rehabilitación de aproximadamente 2,5 kilómetros de carretera.

El dispositivo diseñado por el Ayuntamiento de Valladolid permitirá también mantener el servicio de transporte público durante toda la ejecución de esta primera fase, de manera que se garantizará la circulación de los autobuses que conectan Valladolid y Simancas.

Asimismo, desde el Consistorio se recomienda a los conductores que, siempre que resulte posible, utilicen itinerarios alternativos, como la A-62 o la carretera de Rueda, para contribuir a reducir la intensidad del tráfico en la zona de obras y facilitar el desarrollo de los trabajos en el Camino Viejo de Simancas, que en la normalidad soporta un intenso volumen de tráfico.

En este contexto, Zarandona ha recordado que las obras "hay que hacerlas" y ha defendido que el hecho de que estas se desarrollen en la ciudad es una "gran señal" de "impulso, dinamismo y capacidad de trabajo de una ciudad".

Sobre que coincidan varias en el periodo estival, entre ellas la de la red de calor, ha aseverado que es así porque es una época en la que estas actuaciones "causan menores afecciones", lo que refleja la "responsabilidad y coordinación" de estos trabajos.

No obstante, el concejal ha pedido disculpas "una y mil veces" a las personas que se vean afectadas por los cortes que provocan estas actuaciones, a las que se sumará las obras de transformación de la plaza de las Brígidas la próxima semana, y ha reiterado que el Consistorio intenta "minimizar los perjuicios causados".

PSOE CRITICA RETRASO EN EL CAMINO VIEJO

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha censurado que las obras de asfaltado del Camino Viejo de Simancas sigan "sin empezar", por lo que no estarán concluidas para el inicio del curso escolar, lo que, a su juicio, supone un "incumplimiento" de los plazos anunciados.

En este sentido, el PSOE ha recordado que la vía acumula "casi tres años de obras, retrasos y promesas incumplidas". "Estamos ante otro compromiso incumplido del Gobierno de (el alcalde, Jesús Julio) Carnero. Prometieron aprovechar el verano para evitar afecciones durante el curso escolar y han dejado pasar junio y julio sin iniciar la obra. Aunque comenzaran mañana mismo, es el propio Ayuntamiento quien reconoce que los trabajos se prolongarán durante septiembre y octubre", ha lamentado el concejal socialista Luis Vélez.

El Grupo Municipal Socialista considera que los vecinos del entorno, así como los miles de conductores que utilizan diariamente esta vía, "merecen una explicación", por lo que ha exigido al Gobierno municipal que informe públicamente de las razones por las que una obra ya adjudicada "continúa sin comenzar, que concrete un calendario real de ejecución y que adopte las medidas necesarias para reducir las afecciones que inevitablemente se producirán con el inicio del curso escolar".