El Ayuntamiento de Valladolid impulsa el programa de estimulación cognitiva Neuronap en sus Unidades de Estancia Diurnas

VALLADOLID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha el programa de estimulación cognitiva bautizado como Neuronap en las ocho Unidades de Estancias Diurnas de titularidad municipal, ubicadas en seis Centros de Vida Activa de la ciudad.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas usuarias mediante una intervención personalizada que se adapta al perfil cognitivo y a las necesidades específicas de cada persona, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa permite diseñar itinerarios de rehabilitación individualizados, al seleccionar entre una amplia variedad de ejercicios en función de las habilidades que se desean trabajar y del nivel de dificultad requerido.

Además, la herramienta utilizada posibilita adaptar las actividades a diferentes situaciones asociadas, como limitaciones de movilidad, problemas de visión o dificultades de comprensión, lo que "garantiza una atención inclusiva y accesible".

El programa se desarrolla tres días a la semana en las Unidades de Estancias Diurnas situadas en los Centros de Vida Activa de Parquesol (dos unidades), Zona Sur, Zona Este, Rondilla (dos unidades), Arca Real y Huerta del Rey.

Para su implementación, todos los centros cuentan con equipamiento tecnológico avanzado, incluidas pantallas de gran formato que permiten la realización de ejercicios interactivos, así como tablets con una amplia variedad de actividades y juegos adaptados a las capacidades de las personas usuarias.

Las sesiones se llevan a cabo tanto de manera individual como grupal y están dirigidas por personal especializado de las unidades, que ha recibido formación específica previa a la puesta en marcha del programa.

Este personal pertenece a la empresa Serveo, adjudicataria del contrato del Servicio de Estancias Diurnas, que incorporó esta solución como parte de su propuesta de mejora del servicio.