El Ayuntamiento de Valladolid inicia la elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo

VALLADOLID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha iniciado los trabajos para elaborar su Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible.

De acuerdo con esta norma, el Plan deberá estar implantado antes de diciembre de 2026 en los centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras ó 100 por turno. La elaboración del Plan se abordará con el apoyo técnico de la Concejalía de Tráfico y Movilidad y Auvasa, y partirá de un diagnóstico previo que permitirá conocer con mayor precisión los hábitos de desplazamiento, las principales dificultades de acceso a los centros de trabajo y las posibles medidas de mejora.

En esta primera fase, el Ayuntamiento ha impulsado, con la participación de la representación de las personas trabajadoras, una encuesta dirigida al personal incluido en el ámbito de aplicación del Plan.

El objetivo es recabar información sobre el centro de trabajo habitual, los modos de desplazamiento utilizados, los tiempos de trayecto, las barreras para el uso del transporte público, la bicicleta o las fórmulas de coche compartido, así como las propuestas de mejora que pueda aportar la plantilla.

Este trabajo permitirá obtener una base objetiva para definir medidas ajustadas a la realidad municipal, identificar necesidades específicas de los distintos colectivos y priorizar actuaciones.

Entre otras cuestiones, el futuro Plan permitirá estudiar medidas relacionadas con la mejora de los itinerarios peatonales y ciclistas, el refuerzo de la intermodalidad, la promoción del transporte público, las fórmulas de movilidad compartida, la implantación de aparcamientos para bicicletas o puntos de recarga, así como otras iniciativas orientadas a facilitar formas de desplazamiento más sostenibles.

El Ayuntamiento de Valladolid se sitúa así entre los primeros Consistorios que están impulsando este proceso tras la entrada en vigor de la nueva regulación, con el objetivo de convertir esta obligación legal en una oportunidad para mejorar la movilidad cotidiana, la salud laboral, la seguridad en los desplazamientos y la sostenibilidad urbana.

El inicio de estos trabajos refleja, han defendido fuentes municipales, "la voluntad municipal de avanzar, de forma dialogada y con base técnica, hacia un modelo de movilidad más moderno, responsable y coherente con los objetivos de calidad del aire, eficiencia energética y bienestar de las personas trabajadoras".

El Ayuntamiento ha señalado que informará de las siguientes fases de elaboración del Plan y de las vías de participación previstas para su desarrollo.