Ayuntamiento de Valladolid inicia trámites para ceder a la Junta la parcela de Dulzaina para "ampliación" del hospital

VALLADOLID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado inicialmente este lunes el expediente para poner a disposición de la Gerencia Regional de Salud la parcela de la calle Dulzaina, algo que había anunciado el alcalde, Jesús Julio Carnero, en julio de 2024 para dar destino a este solar que el anterior equipo de Gobierno municipal había comprometido con el Ministerio de Inclusión para un proyecto de Centro de acogida de migrantes que PP y Vox frenaron.

Se trata de una parcela de más de 10.380 metros cuadrados, que según ha señalado el alcalde de la ciudad este lunes permitirá "seguir ampliando las infraestructuras sanitarias" y atender las "necesidades presentes y futuras de las Áreas de Salud de Valladolid, tanto en Atención Primaria como Hospitalaria".

Se trata de la aprobación inicial del expediente para transmitir gratuitamente a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León la parcela municipal situada en la calle Dulzaina, 18, "con el objetivo de posibilitar la ampliación de las instalaciones y servicios del Hospital Universitario Río Hortega y reforzar la atención sanitaria que presta a los ciudadanos".

Como ha señalado Carnero, la parcela, de titularidad municipal, está valorada en 4.771.522 euros, pero la cesión es gratuita, "al tratarse de una actuación de interés público destinada a una dotación sanitaria, conforme a la normativa urbanística y patrimonial vigente".

Se considera, han añadido fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, una "ubicación estratégica, junto al complejo hospitalario, permitirá dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de las Áreas de Salud de Valladolid, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como de la Atención Hospitalaria"

La iniciativa tiene su origen en la solicitud formulada el 18 de junio de 2025 por el presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, quien según señalan trasladó al Ayuntamiento la necesidad de disponer de este suelo para mejorar la prestación de la asistencia sanitaria.

Aunque cabe apuntar que el alcalde de la ciudad ya anunció en julio de 2024 la cesión de la parcela para uso sanitario. Algo cuya tramitación se inicia finalmente casi dos años después.

El Ayuntamiento continúa explicado que "posteriormente, el organismo autonómico presentó la correspondiente memoria justificativa del interés público de la actuación, en la que se plantea la ampliación de los servicios que actualmente ofrece el Hospital Universitario Río Hortega tanto a pacientes como a profesionales".

Tras la presentación de dicha documentación, el Ayuntamiento inició el expediente mediante decreto del concejal delegado de Urbanismo y Vivienda de 26 de noviembre de 2025, con la incorporación de los informes técnicos, jurídicos, urbanísticos y económicos preceptivos que avalan la viabilidad de la operación.

"COMPROMISO CON EL DESTINO SANITARIO DE LA PARCELA"

La aprobación inicial contempla el traslado del acuerdo a la Gerencia Regional de Salud para que manifieste formalmente la aceptación de la transmisión y asuma un compromiso expreso y fehaciente de destinar la parcela a la ampliación de las instalaciones y servicios del Hospital Universitario Río Hortega.

El incumplimiento del destino previsto supondrá la reversión de la parcela al patrimonio municipal.

El Ayuntamiento de Valladolid, ha defendido que con la autorización de esta transmisión destaca pone a disposición de la sanidad pública "un suelo municipal de gran valor estratégico para facilitar el crecimiento de uno de los complejos hospitalario de la ciudad y responder a las futuras necesidades asistenciales de la población".