El Ayuntamiento de Valladolid insiste en evitar desplazamientos y ver el eclipse desde el entorno próximo

Archivo - Imagen de un eclipse solar. - ULE - Archivo

VALLADOLID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha insistido a la ciudadanía en que la recomendación de evitar desplazamientos "innecesarios" y priorizar la observación del eclipse solar total del próximo miércoles, 12 de agosto, desde la propia vivienda o desde zonas próximas al lugar de residencia, como parques y plazas.

Según han explicado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, el objetivo de esta recomendación es "facilitar una observación segura y evitar los problemas de movilidad que podrían producirse como consecuencia de la concentración de vehículos y personas en determinados puntos".

La experiencia y las previsiones de movilidad aconsejan planificar con antelación la observación del fenómeno y no desplazarse a otros lugares "si el eclipse puede contemplarse adecuadamente desde el entorno habitual".

El Ayuntamiento ha recordado el dispositivo específico de seguridad y movilidad que ha establecido para este miércoles a través de un grupo de coordinación en el que participan las áreas de Medio Ambiente, Tráfico y Movilidad, Salud Pública y Seguridad Ciudadana, junto con la Policía Municipal, Protección Civil y Auvasa, con el objetivo de anticiparse a las posibles afecciones y garantizar la movilidad y la seguridad en los momentos previos y posteriores al eclipse.

El eclipse, han recordado, comenzará aproximadamente a las 19.24 horas, alcanzará su fase de totalidad en torno a las 20.30 horas, con una duración aproximada en la capital vallisoletana de un minuto y medio. El fenómeno finalizará hacia las 21.24 horas.

El Ayuntamiento aconseja comprobar durante los días previos si el sol será visible desde la vivienda o desde algún espacio próximo en esas horas, de manera que pueda elegirse con antelación el lugar más adecuado sin necesidad de realizar desplazamientos.

Para aquellas personas para las que la primera opción no sea posible, el Ayuntamiento ha habilitado el Recinto Ferial como alternativa de observación, con el fin de disponer de un espacio que "permita gestionar de forma ordenada la eventual afluencia de ciudadanos y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad".

En este emplazamiento se dispondrá de un punto de socorro de Protección Civil, estarán disponibles los baños del recinto y se contará con presencia de agentes de la Policía Municipal para garantizar la movilidad de los vehículos.

Además, recuerdan que el Recinto Ferial dispone de una amplia zona de aparcamiento y Auvasa habilitará una parada adicional de la línea 8 en las inmediaciones del Recinto Ferial entre las 18.30 y las 21.30 horas, y reforzará las líneas C1 y C2, que cuentan con paradas próximas y ofrecen cobertura al conjunto de la ciudad.

El Ayuntamiento ha insistido en que esta alternativa pretende "evitar concentraciones desordenadas en otros emplazamientos y facilitar una respuesta de seguridad y movilidad ante una eventual afluencia", por lo que recomienda "no buscar otros puntos de observación que puedan generar problemas de acceso o circulación".

En este sentido, la Policía Municipal también prestará especial atención a determinados puntos como el Cerro de San Cristóbal o la Fuente del Sol, con el objetivo de controlar los accesos en vehículo y evitar situaciones que puedan comprometer la movilidad y la seguridad.

El Ayuntamiento recuerda que el eclipse será visible desde "numerosos puntos" y que "no es necesario desplazarse hasta lugares concretos para disfrutar del fenómeno".

PREVISIBLES PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN

Las previsiones de movilidad apuntan a que la concentración de vehículos y, especialmente, el regreso simultáneo una vez concluida la fase de totalidad pueden generar problemas de circulación. Por ello, se recomienda planificar con antelación tanto el lugar de observación como los desplazamientos, utilizar preferentemente el transporte público cuando sea necesario desplazarse y respetar en todo momento las indicaciones de los agentes y la señalización.

En caso de acudir al Recinto Ferial, el Ayuntamiento recomienda realizar el desplazamiento con suficiente antelación y evitar utilizar el vehículo particular si existe la posibilidad de hacerlo mediante transporte público.

Asimismo, se recuerda que no debe detenerse ni estacionarse en la calzada o en los arcenes para observar el eclipse El dispositivo municipal se enmarca además en la coordinación existente con la Delegación de la Junta de Castilla y León, que ha activado el correspondiente Plan de Protección Civil ante la posibilidad de una afluencia elevada de personas a determinados municipios y espacios de la Comunidad.

PRECAUCIONES PARA UNA OBSERVACIÓN SEGURA

Junto a las recomendaciones de movilidad, el Ayuntamiento ha añadido la de seguir todas las indicaciones de los organismos responsables para observar el eclipse con seguridad.

En particular, se considera "imprescindible" utilizar gafas específicas para la observación solar homologadas y con certificación ISO 12312-2, y no mirar directamente al Sol sin la protección adecuada.