El Ayuntamiento de Valladolid lanza 3.040 bonos de 5 euros para las compras en los mercados municipales

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VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, va a poner en marcha el próximo lunes, 1 de junio, una nueva campaña del 'Bono Mercado', para la que se ha previsto la emisión de hasta 3.040 bonos descuento de 5 euros, los cuales se van a distribuir en diferentes lotes que se lanzarán de forma escalonada los lunes 1, 8 y 15 de junio.

Para descargarlos, los ciudadanos deberán acceder a la plataforma web del programa y seleccionar el mercado específico donde prevén realizar su compra, siendo válidos para un único puesto de dicho espacio, con exclusión de los servicios de hostelería.

Cada usuario registrado va a poder obtener un máximo de cuatro bonos a lo largo de toda la campaña, con un límite de dos descargas por semana. El sistema de canje ha estipulado la aplicación de un bono de 5 euros para compras de valor igual o superior a 15 euros, o bien la utilización de dos bonos de 5 euros para adquisiciones que alcancen o superen los 30 euros. Los documentos expedidos van a contar con una validez de siete días a partir del día siguiente de su emisión, y aquellos que caduquen sin ser transferidos se van a relanzar de nuevo.

Un total de cinco mercados municipales de la ciudad se ha adherido a esta iniciativa, sumando casi 50 puestos participantes repartidos entre el Mercado del Val, el Mercado del Campillo, el Mercado de Las Delicias, el Mercado de La Rondilla y el de la Marquesina de la Plaza de España. Entre los establecimientos inscritos se han incluido carnicerías, pescaderías, pollerías, charcuterías, fruterías, pastelerías, tiendas de encurtidos y frutos secos.

La campaña se va a divulgar mediante carteles, redes sociales, soportes publicitarios urbanos y los portales web de las entidades organizadoras, además de contar con la colaboración de Unicaja Banco como entidad financiera de gestión. La organización ha destacado que la plataforma digital del programa cuenta ya con 39.539 usuarios registrados, a quienes se va a informar directamente por correo electrónico con el fin de atraer a nuevos perfiles de clientes y dar a conocer servicios del municipio como las taquillas refrigeradas gratuitas.

La iniciativa, que alcanza su tercera edición, se ha desarrollado en el marco del convenio de colaboración con la Agrupación de Comerciantes de Valladolid (Avadeco), la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva) y la Cámara de Comercio, con el objetivo de revitalizar las compras en los mercados municipales y dinamizar el comercio de proximidad.