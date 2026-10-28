El Ayuntamiento de Valladolid lanza un mensaje de apoyo a las víctimas y confía en la labor de emergencias

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, ha hablado en nombre de la Corporación municipal en la mañana de este miércoles para dar un mensaje de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido por la mañana en Urda (Toledo), con decenas de fallecidos.

Antes de atender a los medios de comunicación para informar sobre el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo, VIVA, ha querido enviar este mensaje "en nombre de toda la corporación y, por supuesto, del alcalde" en un momento en el que considera que deben estar "con todas las víctimas".

Asimismo, ha mostrado la confianza en los servicios de Emergencia, "que son, desde luego, extraordinarios, rápidos y efectivos en su trabajo".

El edil del PP ha señalado que este miércoles "no es un día agradable" porque el "terrible" accidente "ensombrece un poco todo".

El Ayuntamiento ha informado de que se suma a la convocatoria por parte de la FEMP de un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del siniestro ferroviario a las 20.00 horas de este miércoles ante la puerta principal de la Casa Consistorial.

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