El Ayuntamiento de Valladolid licita por 455.000 euros el contrato de mantenimiento de los contenedores soterrados

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el inicio de la contratación del servicio de mantenimiento de las 155 plataformas soterradas de los contenedores de recogida de residuos domésticos, con un presupuesto base de 454.948 euros, para un contrato de dos años de duración, prorrogable por otros dos más, que dará continuidad al actual, que finaliza en 2026.

El acuerdo se adoptó este lunes en la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada en el Ayuntamiento de la ciudad.

El objeto del contrato es la limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo de las 155 plataformas de contenedores soterrados para la recogida de residuos domésticos, ubicados en Valladolid, incluidos tanto la maquinaria interna como los buzones de vertido.

Entre los objetivos del contrato está que los sistemas soterrados propiedad del Ayuntamiento de Valladolid estén "siempre operativos y a punto para su utilización, minimizando los posibles paros como consecuencia de avería".

También se busca garantizar la seguridad de los sistemas para los usuarios y para los trabajadores del servicio de recogida de residuos; que estén en buenas condiciones de higiene, limpieza y mantenimiento; que se resuelva "con la máxima eficiencia, eficacia y rapidez las averías y desperfectos"; su mantenimiento con operaciones periódicas programadas y puntuales necesarias para asegurar el buen funcionamiento, prevenir problemas técnicos y reparar averías del conjunto de unidades soterradas, tales como limpieza, engrases, reposición de componentes, reparaciones, u otros, según los términos que se especifican en este pliego.

Los trabajos a realizar, ha añadido el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, "deben garantizar el perfecto estado de usabilidad, seguridad y disponibilidad de las plataformas de contenedores soterrados, tanto para los usuarios como para los trabajadores del servicio de recogida de residuos".

Dicho mantenimiento se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante y de los servicios técnicos municipales.