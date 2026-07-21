El Ayuntamiento de Valladolid licita las obras de reparación y mejora del mercado del Campillo por 1,7 millones de euros

Uno de los accesos al Mercado municipal del Campillo. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes el expediente de contratación para la realización de obras de reparación y renovación del Mercado municipal del Campillo, todo ello con un coste de licitación de 1.694.441 euros (IVA incluido) y con previsión de que concluyan en el primer trimestre de 2028.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la intervención se centrará en resolver patologías existentes, actualizar aquellos ámbitos donde el paso del tiempo ha generado deterioros significativos y revalorizar la imagen del mercado dotándolo de una nueva fachada exterior que envolverá la actual; todo ello "con la finalidad de asegurar la continuidad del uso del edificio en condiciones adecuadas, garantizando la seguridad, la accesibilidad y la percepción urbana del mismo".

Con estas obras se pretende subsanar los problemas de patologías que presentan las fachadas, con grietas y desprendimientos a la vía pública, cubierta, lucernarios, pavimentos de muelles de carga y zonas de servicio "muy desgastado por el uso". También se menciona la situación del cuarto de residuos "con deficientes condiciones de salubridad e higiene".

Se plantea igualmente crear una conexión directa entre aparcamiento y el mercado, ya que actualmente es necesario volver a pasar por la vía pública para ir de uno a otro; mejorar las condiciones de seguridad de protección contra incendios y accesibilidad, así como una mejora de la imagen arquitectónica y urbana del mercado que "le dote de identidad propia, reforzando su presencia en el entorno".

FINALIZACIÓN PREVISTA YA EN 2028

El adjudicatario dispondrá de un plazo de 18 meses, desde la fecha de comprobación del replanteo, para la ejecución del contrato, cuyo inicio se prevé para el último trimestre de ese año, por lo que está prevista su finalización en el primer trimestre del año 2028.

Cabe recordar que la previsión indicada por el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Alonso, en la presentación del Presupuesto de su área para 2026 era que las obras se desarrollaran durante la segunda mitad de 2026 y 2027.

Además, durante las obras deberá garantizarse la continuidad de la actividad económica dentro del mercado, así como del aparcamiento y del centro cívico municipal que alberga el edificio.

La selección de la empresa que ejecutará las obras se realizará conforme a los criterios establecidos en la memoria del contrato, que serán, además del precio ofertado, la ampliación del plazo de garantía y la valoración de una memoria técnica constructiva y plan de ejecución.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha indicado que "esta actuación termina las grandes renovaciones estructurales en nuestros mercados municipales, precedida de los mercados de las Delicias, Rondilla y anteriormente el Mercado del Val".

"Aunque siempre será necesario continuar con actuaciones menores que mantengan en perfecto estado los edificios que albergan los mercados, en los próximos años será necesario concentrar el esfuerzo en la actualización, promoción y dinamización de los espacios interiores para que su oferta siga estando en la primera línea en lo que a calidad y servicio se refiere", ha añadido.