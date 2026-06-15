Ayuntamiento de Valladolid licita la restauración del Monumento al Cine, que tendrá supervisión de la familia del autor

Archivo - Dennis Oppenheim ante 'El Monumento Al Cine' de Valladolid - FCG - Archivo

VALLADOLID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno la licitación del contrato de restauración de la escultura conocida popularmente como 'Monumento al Cine', realizada por el escultor estadounidense Dennis Oppenheim, fallecido, por lo que el Consistorio ha tenido que contactar con su familia para recibir el visto bueno de la intervención y acordar la supervisión del modo en el que se llevarán a cabo los trabajos.

La concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha explicado en rueda de prensa este proceso "largo" que ha tenido que seguir el Área de Cultura, "dos años y medio", para determinar tanto el carácter técnico, como el jurídico de la restauración de esta obra, denominada originalmente 'Stage Set for a Film' (Escenario para una película) e instalada en el paseo de Zorrilla, en el barrio de La Rubia.

El autor, Dennis Oppenheim, que creó la escultura en 1999, falleció en 2011, lo que según ha explicado Irene Carvajal ha complicado los pasos a seguir para respetar la "Ley de propiedad intelectual", "los derechos artísticos del autor, pero también sus derechos morales".

"Después de décadas de inacción y ocho años de inacción por parte del equipo de Gobierno anterior --formado por PSOE y VTLP--, en la Concejalía de Cultura iniciamos nada más llegar un proyecto, un plan de recuperación de nuestro patrimonio histórico-artístico y, concretamente, también de la escultura urbana", ha afirmado la edil del Grupo Municipal de Vox.

Según la concejal de Cultura, la restauración "tiene que estar autorizada" y, en primer lugar, se tendría que ofertar la actuación al propio artista. Pero al haber fallecido Oppenheim, el personal del área tuvo que "buscar a su familia en Estados Unidos para que autorizara esa intervención en la escultura y no vulnerar los derechos morales del autor".

De hecho, en esa autorización que el Área ha "arbitrado" con la familia no sólo es para la restauración sino también para el modo "de llevar esa restauración y no vulnerar esos derechos morales del autor" y así los familiares contarán aquí con una persona de confianza, Guillermo Gabarrón --hijo del también escultor vallisoletano Cristóbal Gabarrón-- para llevar a cabo el seguimiento de estas cuestiones, "como mediador e interlocutor natural".

Después de los trámites, en la Junta de Gobierno celebrada este lunes se ha aprobado el expediente de contratación para la restauración de la escultura, que se licita como contrato de servicio "en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público" y mediante procedimiento abierto.

43.473 EUROS

Tendrá un presupuesto base de licitación de 43.473 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La previsión es que, según ha explicado Carvajal, las obras comiencen "después del verano" pues afirma que los técnicos de Patrimonio han indicado que el mejor momento para esta actuación en una escultura confeccionada principalmente con metal y metacrilato.

La intervención va a consistir, ha precisado la concejal, en la revisión de la estabilidad de la cimentación y estructural de los elementos y sistemas eléctricos. Se eliminará la suciedad y residuos orgánicos e inorgánicos depositados en toda la superficie del conjunto; se limpiará e imprimará y repintará las placas que así lo requieran y se sustituirán los paneles de metacrilato y "acrílicos". Todo ello, tras la aprobación de los descendientes de Oppenheim.

También se deberá mantener los colores que "definen el sentido de la composición que ha dado Oppenheim". Por eso, Irene Carvajal ha dado por hecho que en el proceso de licitación concurrirán empresas especializadas en la restauración de patrimonio.

En este sentido, ha advertido que hay que evitar problemas que han surgido en otros lugares, como sucedió con una escultura del artista en Baleares, donde la familia autorizó la intervención pero quedó "muy descontenta con el proyecto".

De ahí que, ha insistido, la autorización de la familia del autor no sea sólo para restaurar sino "para el modo de llevar a cabo esa restauración".

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO

Por otro lado, Irene Carvajal ha enmarcado esta actuación en un proyecto de restauración del patrimonio artístico y urbano de la ciudad, en el que ha incluido también la reciente recuperación "hace unas semanas" de la estatua del Bailarín Vicente Escudero situada junto al Centro Cívico del mismo nombre, rehabilitada por sus tres autores.

La edil ha añadido que se han iniciado otras restauraciones "con arreglo a su complejidad" y su "urgencia". De hecho, ha afirmado que Hemos iniciado las restauraciones con arreglo a su complejidad en aquellas que son o necesitan un plan más urgente de restauración.

De hecho, ha asegurado que "toda la obra que estaba despositada en el centro Marcelina Poncela", el cual ha reprochado que el anterior equipo de Gobierno lo abrió para "una foto preelectoral" y no para "los fines" que debería tener.

De hecho, toda la obra que estaba depositada en este centro "está siendo restaurada o lo ha sido ya y ha recuperado su lugar natural de colocación". Así, ha afirmado que han instalado una obra de Santarén en uno de los pasillos que dan acceso al Salón de Plenos y también a las dependencias del Grupo Municipal Vox.

Ha hablado de una obra de la propia Marcelina Poncela ubicada en la salita de recepción de Alcaldía.