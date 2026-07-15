El Ayuntamiento de Valladolid llevará la pantalla gigante a la Plaza Mayor para seguir la final del Mundial de Fútbol

Público de Valladolid en la retransmisión en pantalla gigante de la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Francia. - PROTECCIÓN CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este miércoles de que la retransmisión en pantalla gigante de la final del Mundial de Fútbol masculino, para la que ya se ha clasificado la Selección Española, se llevará el próximo domingo, 19 de julio, a la Plaza Mayor.

Así lo ha señalado el alcalde, Jesús Julio Carnero, en la red social 'X' y posteriormente lo ha detallado la Asociación de Protección Civil de Valladolid, que ha señalado que "con el fin de aumentar el aforo y desarrollar el evento con seguridad", la pantalla gigante del domingo para la final del Mundial de fútbol se ubicará en la Plaza Mayor.

Esta estructura se había instalado en la plaza de Zorrilla para los partidos de cuartos de final, contra Bélgica, y de semifinales, contra Francia.

Ahora, la Selección espera rival, entre Argentina e Inglaterra que disputan la segunda semifinal esta noche, para el partido por la Copa del Mundo que se celebrará a las 21.00 horas del domingo 19 de julio.