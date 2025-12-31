Ayuntamiento de Valladolid mantiene la previsión de bajar el 5% restante del IBI en 2027 y analizará la tasa de Basuras

1039381.1.260.149.20251231123101 Jesús Julio Carnero, durante la entrevista con Europa Press. - FERNANDO BLANCO / AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recordado que el equipo de Gobierno que dirige tiene pendiente en este mandato aplicar una "nueva bajada" en el impuesto de bienes inmuebles del 5 por ciento, para alcanzar el 10 por ciento al que se comprometieron al inicio del mandato y del que por el momento sólo se había llegado a la mitad con la rebaja aplicada en 2025.

El regidor vallisoletano ha repasado, en una entrevista concedida a Europa Press, los principales asuntos pendientes de abordar que tiene su equipo de Gobierno en el año y medio restante de mandato, con un presupuesto de 2026 recién aprobado que debe, a su juicio, "dar respuesta en muchos ámbitos y en muchas necesidades".

Entre ellas, ha mencionado el compromiso que queda por acometer para la "nueva bajada" del 5 por ciento en el IBI a la que se comprometió el equipo de Gobierno en 2023 y que, cabe recordar, durante la campaña electoral se cifró en el 10 por ciento como una de las medidas "inmediatas" a las que se comprometía al Partido Popular.

Después, tras el acuerdo de Gobierno con Vox y un informe sobre la situación económica-financiera se aprobó en 2024 para su aplicación en el año 2025 una rebaja sólo del 5 por ciento en el IBI, a la que el equipo de Gobierno sumará otro 5 por ciento en el año 2027, último del mandato y en el que se celebrarán las elecciones municipales.

Ese descenso, ha recordado el regidor del PP, se sumará a la bajada del 10 por ciento del impuesto de vehículos de transmisión mecánica (IVTM) y las bonificaciones aprobadas en distintos impuestos como el ICIO, para determinadas actividades a ras de calle como la hostelería o el comercio.

Por otra parte, tras la implantación en 2025 de una nueva tasa que grava a los vallisoletanos, la de Basuras, el equipo de Gobierno iniciará un análisis de situación, porque ha reflexionado que el inicio de la aplicación de una tasa "siempre hace que se detecten distintas cuestiones que son mejorables" y en ese sentido ha asegurado que el equipo de Gobierno actuará.

"El régimen impositivo de un país, de un territorio, de un Ayuntamiento, está siempre en constante y en continua evolución", ha afirmado Carnero.

En términos generales, el alcalde de Valladolid ha dado mucha importancia al hecho de tener aprobado un presupuesto ya para 2026, algo que "hoy en día no se estila en el conjunto de las administraciones públicas españolas, empezando por el Gobierno de España".

De esta manera, la ejecución del presupuesto de 2026 debe "dar respuesta en muchos ámbitos y en muchas necesidades" y así ha subrayado el incremento del apartado de Personas Mayores y Servicios Sociales en un 2 por ciento, por encima del incremento general del presupuesto que es muy reducido.

Como ha destacado, en estos tres ejercicios desde el inicio de su mandato como alcalde el acumulado de las políticas que "tienen que ver con las personas" ha crecido en torno a un 23 por ciento. Dentro de este apartado ha recordado proyectos como la ejecución de la obra del Centro de Vida Activa de Arcas Reales, la construcción del de la Zona Centro en la calle Leopoldo Cano o la reparación de la cubierta del centro de vida activa de la Zona Este.

Carnero ha relatado actuaciones pendientes que espera que se concluyan o avancen en 2026, como la rehabilitación del Teatro Lope de Vega, el inicio de la remodelación urbana de la plaza de Las Brígidas, el traslado de la arquería prevista a la plaza de San Juan, las obras de la Plaza de la Solidaridad, la remodelación de la calzada del Camino Viejo de Simancas tras el arreglo del carril bici o la redacción del proyecto del Puente del Poniente.

"Queda mucho por hacer este año que arrancamos, más lo que corresponda del año 27, ya electoral", ha recalcado.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Otra novedad que ha recordado Carnero para 2026 es el inicio de un nuevo proceso de Presupuestos Participativos, que aunque los proyectos no se comenzarán a abordar hasta 2027, según el regidor sigue los plazos "en los que se ha venido actuando en este Ayuntamiento desde la creación de los presupuestos participativos".

Según Carnero "se dedica un año a llevar a cabo todo el proceso y ese proceso es un proceso largo".

Cabe recordar que las reuniones informativas por barrios se han puesto en marcha el pasado 10 de diciembre y que el anterior proceso de selección de presupuestos participativos se llevó a cabo entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, de modo que durante dos años enteros no ha habido nuevos procesos.

En cualquier caso, Carnero ha destacado que en este tiempo su equipo de Gobierno ha aprobado un nuevo reglamento de los Presupuestos Participativos que ha "ordenado y dado seguridad y estabilidad al sistema de creación y tramitación de los proyectos", pues considera que hasta ahora "se iba a salto de mata".

"NUEVOS COMPROMISOS" EN MATERIA DE VIVIENDA

Un área en la que ha puesto atención el primer edil 'popular' ha sido la vivienda, en la que ha avanzado "nuevos compromisos" y "anuncios" que llevarán a cabo con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, como el desarrollo del plan parcial Zambrana, donde el alcalde calcula que ambas administraciones promoverán unas "220 viviendas protegidas".

Este área es, a juicio de Carnero, "un frente abierto" para su equipo de Gobierno, tanto en colaboración con la Junta como en solitario, pues asegura que además de la promoción de 47 viviendas que se levantado en Puente Jardín, en ese entorno promoverán "otras 100 viviendas a mayores".

Habrá otras promociones, además, que recalca que supondrán "un incremento importantísimo" de las "más de 600 viviendas" que a lo largo del mandato ha puesto en marcha el Ayuntamiento en colaboración con la Junta.

EL PLAN DE VIVIENDA, EN LOS PRIMEROS MESES DE 2026

A ello ha sumado la aprobación del Plan Municipal de Vivienda, que prevé para el "primer o segundo pleno" ordinario del año 2026, ya que actualmente se encuentra en fase de "tramitación administrativa".

Vinculado con ello, el alcalde ha reflexionado con el hecho de que "la colmatación" a la que considera que ha llegado Madrid favorece a Valladolid porque los datos del saldo migratorio del último año muestran que "no sólo personas que trabajan en Madrid optan por vivir en Valladolid" sino que hay personas que se establecen en la ciudad para desarrollar un proceso de emprendimiento.

Por lo tanto, Valladolid se ha convertido "en un lugar muy atractivo para vivir, con independencia de que haya o no ayudas al transporte entre Valladolid y Madrid".

Carnero también ha querido sumar a ese atractivo que Valladolid es una ciudad "comprometida con la automoción, con la industria agroalimentaria, con el sector servicios, con los jóvenes a través de sus dos universidades...".