Ayuntamiento de Valladolid precisa que la fuga de Arturo Eyries debe ser reparada por las comunidades de propietarios

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, ha asegurado que el comunicado del Grupo Municipal Socialista sobre una fuga de agua en la plaza de Brasil, en Arturo Eyries, "obvia bastantes de las informaciones" al respecto, ya que se encuentra "en una propiedad privada", aunque sea de uso público, y que las comunidades de propietarios aseguraron que iban a encargarse de la reparación.

"Como siempre, en ese afán de desinformar y tergiversar la realidad, omiten informaciones en su escrito", ha lamentado Pellitero en declaraciones referidas al PSOE, remitidas a los medios de comunicación.

El edil del PP ha explicado que la fuga se encuentra "en una propiedad privada, aunque es un espacio de uso público", por lo que "son las comunidades propietarias las encargadas de su reparación".

También ha señalado que cuando se detectó la fuga "se intentó notificar a los vecinos y estos vecinos se negaron a recibir dichas notificaciones que unos meses después se volvieron a intentar realizar y también fueron rechazadas", motivo por el cual en 2025 se inició un expediente de ejecución subsidiaria que fue paralizado porque los vecinos en ese momento "indicaron a los trabajadores de Aquavall que "tomarían acciones para solucionar dicho problema".

García Pellitero ha precisado que en Aquavall se tiene conocimiento de que los propietarios han recurrido a "empresas de fontanería" para localizar la fuga pero no tienen "más datos al respecto". "Las comunidades propietarias son perfectamente conscientes que el problema de la fuga y tanto el problema de la fuga como su reparación es una parte interior, privada y que son ellos los que tienen que realizar esta reparación", ha concretado.