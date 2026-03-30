Ayuntamiento de Valladolid presume de resultado ajustado positivo, pero la oposicion señala que gastó más que ingresó

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Francisco Blanco, ha destacado este lunes que el ejercicio de 2025 se ha liquidado ya con un "ahorro neto positivo, remanente positivo y resultado presupuestario ajustado positivo", sin embargo los grupos de PSOE y VTLP han advertido de que el Ayuntamiento gastó más que ingresó y que el resultado, antes de ajustes, es de "déficit".

El edil del PP ha dado cuenta en el Pleno municipal celebrado este lunes del resultado de la liquidación del ejercicio presupuestario 2025 del Ayuntamiento de Valladolid en el que ha destacado el "cierre con superávit" en relación al resultado presupuestario "ajustado", el ahorro neto, el remanente positivo --aunque se ha reducido en diez millones con respecto a finales de 2024-- y la reducción de la deuda municipal de 149 a 140 millones de euros.

Ese dato sitúa el nivel de endeudamiento en un 39 por ciento de los ingresos corrientes liquidados por el Ayuntamiento y las fundaciones de Deporte y Cultura, muy lejos del 110 por ciento que es límite máximo permitido.

El concejal ha destacado que estos resultados "afianzan una gestión eficiente y responsable de los recursos económicos, que ha permitido revertir los déficits acumulados en ejercicios anteriores y cumplir las reglas fiscales en su totalidad". También ha incidido en que "quedan atrás" los años, sobre todo el periodo 2020-2023, en los que el Ayuntamiento de Valladolid estaba "en el punto de mira de la AIReF" y era "tutelado por el órgano de tutela financiera de la Junta de Castilla y León".

Francisco Blanco ha defendido que la ley "de Haciendas Locales" establece que el resultado de la liquidación debe ser el balance "ajustado", y por eso se puede asegurar que es "positivo".

La oposición ha hecho una lectura completamente diferente a la que hace el concejal del equipo de Gobierno. Así, Alberto Palomino, del PSOE, ha defendido que el resultado presupuestario ha sido "negativo en 9,7 millones de euros", sin atenerse al "ajuste" que se realiza en el propio informe y que arroja un balance positivo de superávit.

Lo que significa ese resultado, ha subrayado Palomino, es que el Ayuntamiento de Valladolid "ha vuelto a gastar más de lo que ha ingresado" y ello supone que "sólo hay dos soluciones, o incrementar el endeudamiento o reducir los ahorros", y según el edil del PSOE el equipo de Gobierno ha optado por las dos medidas.

"Por un lado ha reducido los ahorros en 10 millones de euros y ha gastado ya el 70 por ciento de los ahorros que heredaron", ha añadido en función del remanente.

También ha asegurado que ha "aumentado la deuda" pues sostiene que el Ayuntamiento en su lectura sobre el informe hace referencia a que la deuda con los bancos se ha reducido en 9 millones de euros, pero existe otro apartado, el de obligaciones pendientes de pago, que identifica también como "deuda con otras administraciones" que ascienden a 15 millones de euros.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, mientras tanto ha incidido en "la tendencia a empeorar con este equipo de gobierno", algo que ha llevado al edil de Hacienda a preguntar "dónde estaban" cuando en el anterior mandato los informes de la Airef hacían "advertencias" sobre la situación financiera.

Anguita también ha mostrado dudas sobre el hecho de que endeudarse menos sea "gestionar mejor", pues defiende que si alguien "no se endeuda no puede hacer más inversiones" de modo que concluye que el equipo de Gobierno ha "paralizado las inversiones", con áreas con elevados porcentajes de presupuesto "sin ejecutar".