El Ayuntamiento de Valladolid prevé aprobar 86 hectáreas de suelo industrial para el proyecto de Gotion

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este martes que prevé que en el próximo Pleno municipal de carácter ordinario, a finales del mes de julio, se apruebe inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que habilitará un conjunto de 86 hectáreas de suelo industrial para el proyecto de la multinacional china Gotion en la ciudad, que incluye dos plantas dedicadas a la producción de baterías eléctricas para automoción.

Así lo ha señalado Carnero este martes, en declaraciones a los medios de comunicación, tras conocerse la concesión de dos subvenciones del Perte VEC al proyecto y la presentación del proyecto chino este miércoles.

Carnero ha afirmado que el Ayuntamiento trabaja "desde hace tiempo" con Gotion y sigue el avance en el "ofrecimiento inicial" de las más de 86 hectáreas de terreno. "Vamos cubriendo etapas respecto a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana", ha precisado el regidor 'popular'.

La previsión del equipo de Gobierno es que en el próximo pleno ordinario, que debería convocarse para el lunes 27 de julio, se apruebe la modificación de manera provisional. Posteriormente, ha precisado, correspondería la aprobación definitiva a la Junta de Castilla y León.

"Creo que las 86 hectáreas dan una respuesta muy importante para un largo plazo de tiempo. Vamos a ver cuáles son las necesidades y vamos a ir analizando y estudiando todas estas circunstancias", ha matizado el alcalde.

Carnero ha considerado que la presentación de un proyecto como el de Gotion para Valladolid "en función de lo que mañana se diga" supone "una buenísima noticia para la ciudad y para el sector de la automoción".

Eso sí, ha afirmado que cuando el actual equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento en junio de 2023 "no había ni un solo para hotel en relación a esta modificación", que en aquel momento era impulsada por la empresa eslovaca Inobat.

"Es importante que conozcamos el proyecto, que es a lo que viene mañana el ministro competente del ramo, el ministro de Industria, acompañado por el ministro de Transporte --el exalcalde socialista de Valladolid Óscar Puente--", ha añadido.

Asimismo, ha apostillado que espera que "por esta vez sea definitivo" y que "a la tercera" Gotion llegue a Valladolid. En aparente referencia a que no prosperaron los proyectos precedentes en el sector de la automoción eléctrica, con el de Switch para una fábrica de autobuses eléctricos y el ya mencionado de Inobat.