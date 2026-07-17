Ayuntamiento de Valladolid prevé el corte de la calle Estación del Norte la próxima semana por las obras en la terminal

Corte de tráfico en la calle Estación del Norte. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid prevé que la calle Estación del Norte --que une la plaza de Colón con la calle Recondo-- esté cerrada al tráfico, salvo para acceder al Hospital y vados autorizados, entre este lunes, 20 de julio, y el sábado día 25, a causa de las obras de urbanización vinculadas a la remodelación de la terminal ferroviaria.

Según se recoge en el apartado de cortes de tráfico y ocupaciones de calzada de la web municipal, el corte de tráfico será total en este calle, pues no se permitirá el acceso a la misma desde Recondo ni desde la plaza de Colón, salvo para acceder al Hospital Campo Grande o a vados autorizados.

El acceso con vehículos a la estación Campo Grande, por lo tanto, sólo podrá hacerse desde la calle Recondo.

La incidencia se prevé que dure desde el lunes 20 al sábado 25 de julio.