Ayuntamiento de Valladolid prevé el corte de la calle Estación del Norte la próxima semana por las obras en la terminal

Corte de tráfico en la calle Estación del Norte.
Corte de tráfico en la calle Estación del Norte. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 17 julio 2026 19:14
Seguir en

   VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Valladolid prevé que la calle Estación del Norte --que une la plaza de Colón con la calle Recondo-- esté cerrada al tráfico, salvo para acceder al Hospital y vados autorizados, entre este lunes, 20 de julio, y el sábado día 25, a causa de las obras de urbanización vinculadas a la remodelación de la terminal ferroviaria.

   Según se recoge en el apartado de cortes de tráfico y ocupaciones de calzada de la web municipal, el corte de tráfico será total en este calle, pues no se permitirá el acceso a la misma desde Recondo ni desde la plaza de Colón, salvo para acceder al Hospital Campo Grande o a vados autorizados.

   El acceso con vehículos a la estación Campo Grande, por lo tanto, sólo podrá hacerse desde la calle Recondo.

   La incidencia se prevé que dure desde el lunes 20 al sábado 25 de julio.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado