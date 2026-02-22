El Ayuntamiento de Valladolid publica el calendario de convocatorias de empleo público para el primer semestre de 2026

Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha publicado el calendario de convocatorias de empleo público para el primer semestre de 2026 con el objetivo de facilitar a los aspirantes la planificación para acceder al servicio público.

Esta medida se enmarca en el I Plan Estratégico de Recursos Humanos 2025-2030, que contempla como "eje prioritario" la previsión y programación anticipada de los procesos selectivos, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El Ayuntamiento da así "un paso más" tras la experiencia "pionera" desarrollada en 2025, cuando se anunciaron 50 convocatorias, 18 para el primer semestre y 32 para el segundo, que combinaron turno libre y promoción interna.

Entonces, el grado de cumplimiento fue "muy elevado", especialmente en las plazas de turno libre, lo que demuestra la "capacidad organizativa y de ejecución" del área de Recursos Humanos, ha subrayado el Consistorio, para precisar que algunas convocatorias "requirieron ajustes" para adaptarse a las "necesidades reales" de los servicios municipales.

Junto al mencionado calendario y como "novedad destacada", ahora se han anunciado aquellos procesos cuyas pruebas selectivas comenzarán en el segundo trimestre de 2026, una acción con la que el Ayuntamiento pretende "avanzar aún más" en transparencia y previsibilidad.

El calendario se puede consultar en la web https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial/ayuntamiento... .