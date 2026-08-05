Ayuntamiento de Valladolid recibe una veintena de propuestas para el futuro Espacio Joven de Parquesol

VALLADOLID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha recibido una veintena de propuestas para diseñar el futuro Espacio Joven de Parquesol, cuyo proyecto ganador se conocerá previsiblemente en el último trimestre del año.

Ahora continuará la tramitación de un proyecto que el Consistorio vallisoletano considera "estratégico" para la ciudad ya que dotará a Parquesol de un nuevo equipamiento municipal destinado a la juventud en "un espacio de encuentro, formación, creación cultural, participación y ocio".

El concurso permitirá seleccionar la mejor propuesta arquitectónica para el diseño del futuro edificio, que se levantará sobre una parcela municipal situada en la calle Enrique Cubero y contará con una superficie construida estimada de 2.200 metros cuadrados.

La previsión es que el nuevo Espacio Joven cuente con un salón de actos polivalente, salas de estudio, espacios de ensayo para grupos musicales, zonas de coworking, aulas para talleres y actividades formativas, espacios de asesoramiento, una sala especializada para actividades audiovisuales vinculadas al cine y diferentes zonas exteriores destinadas al encuentro y la convivencia.

Una vez concluido el plazo de presentación de propuestas, el siguiente paso será la designación y publicación de la composición definitiva del jurado, con la idea de que el fallo del jurado pueda conocerse durante el último trimestre del 2026.