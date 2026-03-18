El Ayuntamiento de Valladolid recurrirá la sentencia sobre la ZBE y suspenderá el régimen sancionador

El conejal de Tráfico y Movilidad de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, atiende a los medios tras la sentencia que anula la Zona de Bajas Emisiones. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid recurrirá en casación la sentencia sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), y suspenderá el régimen sancionador en el tiempo "más corto posible", para lo que ha iniciado los procedimientos técnicos y jurídicos correspondientes.

Además, también se ha convocado al Grupo de Trabajo de Seguimiento de la ZBE en el que trabajan PP y Vox y el Grupo Popular ha adelantado que se presentará una moción en el próximo pleno municipal para que no se ejecuten procesos sancionadores por una cuestión de "prudencia" al ante una ordenanza que en este momento está cuestionada.

Así lo ha señalado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, quien ha aclarado que el motivo por el que el TSJCyL ha anulado la Zona de Bajas Emisiones --tras atender un recurso de la Asociación Liberum-- es "puramente formal" dado que entiende que en el proceso de tramitación de la ordenanza el Ayuntamiento se aprobó el proyecto de la ZBE y la ordenanza conjuntamente.

Sin embargo, Gutiérrez Alberca entiende que el Ayuntamiento ha cumplido con los requisitos necesarios al establecerse en el Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura (Pimussva) la "zonificación" de bajas emisiones, posteriormente elaborar el proyecto y aprobar previamente la ordenanza. Estas aprobaciones se produjeron en el mismo punto del orden del día del pleno del 28 octubre de 2024, motivo por el que el Tribunal entiende que se hizo de forma conjunta y no se llevó a cabo el procedimiento formal correspondiente.

El concejal, quien ha aclarado que no tiene "nada que ver con el fondo" de la ordenanza, ha adelantado que el Ayuntamiento recurrirá ante el Supremo la sentencia porque los servicios jurídicos entienden que el procedimiento para la aprobación fue correcta. Además, ha recordado que está pendiente otro recurso de Ecologistas en Acción sobre el que aún no se han pronunciado los tribunales.

Por otro lado, en cuanto a los efectos prácticos de esta anulación, Alberto Gutiérrez, ha advertido de que las sanciones que se han producido hasta el momento son firmes y "no cabe ninguna actuación" por parte del Ayuntamiento porque la ordenanza estaba vigente.

SIN MULTAS EN EL FUTURO

En cuanto a las sanciones futuras que se puedan establecer, el concejal ha asegurado que por el momento se mantienen, pero también ha adelantado haber recibido órdenes del alcalde, Jesús Julio Carnero, para iniciar dos acciones que supondrán suspender el régimen sancionador.

En primer lugar, se ha convocado el Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Zona de Bajas Emisiones puesto en marcha por PP y Vox a petición de éste último para abordar la posible suspensión del régimen sancionador, que está configurado por una parte técnica y otra política y que analizará la situación derivada de la sentencia.

Asimismo, el Grupo Popular planteará una moción en el próximo pleno municipal, que se celebrará el 30 de marzo, para trasladar la "inejecutividad" de los procedimientos sancionadores en el futuro.

"Es decir, que se inicien los procedimientos tanto jurídicos como técnicos que nos permitan dejar de establecer sanciones en el momento más corto posible en relación con las personas que se esté vulnerando la ordenanza actual de la Zona de Bajas Emisiones", ha aclarado Gutiérrez Alberca, quien ha añadido que es un criterio "absolutamente de prudencia".

A este respecto, ha explicado que el ciudadano "no entendería" que si hay un proceso judicial abierto con una ordenanza cuestionada fuera sancionado, aunque se seguirá multando hasta el próximo pleno y hasta que los servicios jurídicos expliciten cuál es el procedimiento formal para que de alguna manera la garantía jurídica y contable del Ayuntamiento esté plenamente "salvaguardada".

Aunque el concejal baraja que esto pueda ser efectivo en un mes, ha recordado que el pleno municipal se celebrará a finales de marzo y se tiene que contar con lo que digan los servicios jurídicos, si hay que hacer algún acuerdo específico o no, pero ha matizado que la "voluntad" es suspender el régimen sancionador "de forma inmediata, cuanto más pronto mejor".

DERECHO A RECURRIR

En cuanto a la situación que se pueda dar entre los conductores a los que se pueda multar entre la comunicación de la sentencia que anula la norma y la suspensión del régimen sancionador, Alberto Gutiérrez ha afirmado que "el derecho de recursos siempre cabe".

Aún así las posibilidades de mayor firmeza de las sanciones dependerá de cómo se suspenden el régimen sancionador de acuerdo a los acuerdos que tome tanto el pleno del Ayuntamiento como los que jurídicamente se recomiende.

Por ello, ha recomendado a los ciudadanos que sigan cumpliendo con la ZBE, como se esta haciendo con un "alto nivel" actualmente, porque considera que sería un poco "absurdo" pensar en que el recurso pudiera tener más visos de salir adelante.

Otra cuestión es que el alcalde ha sido sensible a esta sentencia y también a lo que cualquier ciudadano podría ver como una "injusticia" si al mismo tiempo se dice por los tribunales que la norma no está bien aprobada y se sigue sancionando.

El concejal ha asegurado que dejar sin efecto el régimen sanacionador se pretende hacer con las garantías "jurídicas, contables, económicas y también medioambientales" porque, ha recordado, los procesos de calidad del aire establecidos en la ley permitan iniciar el procedimiento, aunque Valladolid no se encuentra en situación de alerta por contaminación atmosférica.

El edil ha incidido en que el Consistorio tenía "dos opciones", una que era esperar a la resolución de todos los recursos y, por otro lado, que "por voluntad política y de comprensión ciudadana" iniciar este procedimiento por el que ha optado el alcalde "si existe esa posibilidad que, de manera cautelar, cautelarísima, de una manera en la cual garanticemos la seguridad desde el punto de vista contable y jurídica del Ayuntamiento".

Gutiérrez Alberca ha aclarado que también se tiene que garantizar la calidad del aire, algo recogido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aunque los datos con los que se cuenta apuntan que se está cumpliendo "perfectamente" con los índices de calidad que exige Europa.

La Zona de Bajas Emisiones de Valladolid entró en vigor en julio de 2025 y a los seis meses se habían tramitado 1.828 expedientes

En diciembre del 2025, que es cuando se producía los seis meses de entrada en vigor de la ordenanza, había 1.828 expedientes tramitados y hasta el 9 de febrero el Ayuntamiento ha ingresado 682.000 euros por este concepto.