El Ayuntamiento de Valladolid resuelve el contrato del carril bici a Fuensaldaña y licitará las obras por "urgencia"

VALLADOLID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes la resolución del contrato de las obras de urbanización de la acera y el carril bici de la carretera de Fuensaldaña, en su primera fase, después de la entrada en situación concursal el pasado mes de enero de la empresa que había resultado adjudicataria, con lo que el equipo de Gobierno entiende que se "despeja" la situación y ahora trabaja en sacar la licitación por vía de "urgencia".

Según han informado fuentes municipales tras la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este lunes, el Ayuntamiento trabaja ya en la preparación de una nueva licitación que permita retomar "cuanto antes" una actuación considerada estratégica para la movilidad sostenible de la ciudad.

"Si la tramitación se desarrolla conforme a los plazos previstos", ha matizado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, el expediente de contratación podría iniciarse a finales de junio y la licitación llevarse a cabo durante el verano mediante procedimiento urgente.

LAS OBRAS, DURANTE "LA SEGUNDA MITAD DEL MES DE OCTUBRE".

La previsión municipal es que, una vez adjudicado y formalizado el nuevo contrato y realizados los trámites previos al inicio de la obra, los trabajos puedan comenzar durante la segunda mitad del mes de octubre, un año después de la firma del contrato.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha recordado que la situación de este contrato se encuentra "judicializada" y ha destacado que el Consejo Consultivo ha dado al Ayuntamiento un dictamen favorable para la resolución y así se ha aprobado este trámite hoy. El edil del PP ha calificado de "récord" el tiempo que se ha empleado para conseguir la resolución.

El contrato, ha recordado el Ayuntamiento, fue adjudicado el 23 de septiembre de 2025 a FTC Obras y Energía, por un importe de 2.097.134 euros (IVA incluido) y formalizado el 17 de octubre del mismo año.

Tras la firma del acta de comprobación del replanteo el 28 de noviembre de 2025, comenzó a computarse el plazo de ejecución de doce meses previsto para la actuación, pero el 10 de enero de 2026 la dirección facultativa de la obra comunicó al Ayuntamiento que los trabajos "no se estaban ejecutando".

Ante esta situación, el Consistorio requirió a la empresa para que reanudara de forma inmediata las obras y designara un nuevo responsable de los trabajos. En la respuesta remitida por la adjudicataria, esta informó de su situación preconcursal y trasladó la imposibilidad de retomar la ejecución hasta clarificar su situación financiera y alcanzar acuerdos con sus acreedores.

Durante una reunión mantenida el 4 de febrero entre responsables municipales y representantes de la empresa, el Ayuntamiento insistió en la necesidad de reanudar las obras con carácter prioritario y advirtió de que, de no ser posible, se iniciaría el procedimiento para resolver el contrato.

Posteriormente, la dirección facultativa "emitió un informe detallando los incumplimientos detectados" y el Ayuntamiento inició formalmente el expediente de resolución contractual. Tras la tramitación legalmente prevista, que incluyó el trámite de audiencia a la empresa y a la entidad avalista, así como el análisis de las alegaciones presentadas por la contratista, la Asesoría Jurídica municipal emitió un informe favorable a la resolución del contrato.

El Ayuntamiento ha señalado la "oposición de la adjudicataria" a este proceso, lo que "obligó además a recabar el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, trámite contemplado en la legislación de contratos del sector público".

Una vez completado este procedimiento y el resto de actuaciones administrativas exigidas, la Junta de Gobierno Local ha acordado la resolución definitiva del contrato.

La actuación contempla la construcción de un itinerario peatonal y ciclista seguro entre La Galera, Fuente Berrocal y la ciudad, mediante la creación de nuevas aceras y un carril bici en la carretera de Fuensaldaña.

El proyecto incluye además la ejecución de una glorieta para ordenar los accesos a la urbanización Salve Regina, la mejora de intersecciones, actuaciones de calmado de tráfico, renovación del firme, plantación de arbolado, ajardinamiento, iluminación y mobiliario urbano.

El Ayuntamiento reforzará con esta intervención la seguridad vial y la conectividad de los barrios del noroeste de la ciudad, favoreciendo los desplazamientos a pie y en bicicleta y avanzando en su compromiso con una movilidad más sostenible, accesible y segura.