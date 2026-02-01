El Ayuntamiento de Valladolid rinde homenaje a Demetrio Nieto con una placa en el campo de fútbol de Don Bosco - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha participado en el homenaje realizado a Demetrio Nieto Padrones, presidente del Club Deportivo Don Bosco desde 1992 hasta su fallecimiento, mediante la colocación de una placa conmemorativa en las instalaciones deportivas de Don Bosco en reconocimiento a toda su trayectoria social y deportiva.

Con este acto, el Ayuntamiento de Valladolid pone en valor más de tres décadas de compromiso con el deporte de base y con el desarrollo social del barrio de Pajarillos, que subraya la importancia de proyectos deportivos sostenidos en el tiempo para el fortalecimiento del entramado deportivo y comunitario de la ciudad, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante su presidencia, Demetrio Nieto desempeñó un papel clave en el impulso del deporte de base como herramienta de integración social, en particular en una etapa de especial complejidad en el entorno del antiguo poblado de La Esperanza.

El Club Deportivo Don Bosco se consolidó entonces como una entidad de referencia en la formación deportiva y en la generación de alternativas educativas y de ocio para niños y jóvenes del barrio.

Bajo su liderazgo, dicho club experimentó un crecimiento sostenido, pasando de tres equipos a contar actualmente con más de 300 deportistas distribuidos en más de 20 equipos, con la participación de niños y niñas de diversas nacionalidades.

Este desarrollo fue acompañado por una mejora progresiva de las instalaciones, entre las que destaca la transformación del antiguo campo de tierra en un campo de hierba artificial en 2008 y la posterior ampliación con un campo de fútbol siete.

La filosofía de acceso abierto del C.D. Don Bosco ha permitido que el club actúe como un agente de cohesión social dentro del tejido deportivo vallisoletano, lo que refuerza el papel del deporte como elemento de inclusión, convivencia y vertebración comunitaria.