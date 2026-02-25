Ayuntamiento de Valladolid señala la falta de "colaboración" de la familia del menor de 13 años con servicios sociales

VALLADOLID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto, ha explicado este miércoles, ante los contactos de los servicios sociales municipales con la familia del menor de 13 años detenido el pasado viernes por el presunto asesinato de un joven de 18, que se actúa en casos en los que puede existir "desprotección", que no tuvieron "colaboración" por parte de los progenitores, por lo que no se pudo realizar una valoración de la situación.

Nieto ha confirmado que los servicios sociales del Ayuntamiento han tenido contacto con la familia del menor en varias ocasiones, la última de ellas el pasado mes de enero.

La primera fue por una comunicación de la Fiscalía en 2024 con los servicios sociales de la Comunidad autónoma, que a su vez trasladaron la situación para que el Ayuntamiento estudiara si "existía alguna situación de desprotección del menor en cuestión".

A lo largo de 2025 también hubo contactos con los familiares del menor, ingresado actualmente en un centro de internamiento, en varias ocasiones para "intentar evaluar la situación" pero ha lamentado que no tuvieron "colaboración por parte de la familia en distintas ocasiones".

A principios de este año volvió a haber un contacto por parte de la familia con los servicios sociales y se inició otra vez el procedimiento, aunque reconoce que no sabían "cómo iba a responder la familia porque a lo largo del año pasado se intentó en repetidas ocasiones y no hubo colaboración por su parte".

Nieto ha precisado que las competencias para ejercer la patria potestad de un menor corresponden a la Junta de Castilla y León, y que el Ayuntamiento interviene "única y exclusivamente" en las situaciones de desprotección, en las que el menor "pueda tener alguna cuestión de vulnerabilidad".