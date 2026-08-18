El Ayuntamiento de Valladolid señala que las obras de remodelación de Las Brígidas comenzarán la próxima semana

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, con el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona. K- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este martes de que la remodelación de la Plaza de Santa Brígida, enmarcada en el proyecto de recuperación de varios entornos del centro histórico, comenzará "de forma inminente la próxima semana" tras la realización en los últimos días de trabajos previos y la firma del acta de replanteo.

En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes municipales han informado de una visita del alcalde, Jesús Julio Carnero, a la plaza, acompañado por el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona.

La remodelación de la plaza arrancará de forma inminente la próxima semana, tras la realización estos días de los trabajos previos y la firma del acta de replanteo; una actuación con la que el Ayuntamiento da un nuevo paso en la recuperación y revitalización del centro histórico de la ciudad.

La intervención, que se adjudicó a principios de junio cuenta con una inversión de 947.217 euros, afecta a una superficie aproximada de 4.192 metros cuadrados y el Ayuntamiento mantiene que las obras concluirán durante el próximo mes de diciembre, aunque la información de tráfico publicada en la web municipal este jueves informa de que la afección se mantendrá previsiblemente hasta el 17 de marzo de 2027.

El proyecto permitirá transformar "profundamente" este espacio para convertirlo en una plaza "más verde, accesible y fundamentalmente peatonal". Durante la visita, Carnero ha destacado que la actuación responde a uno de los compromisos electorales adquiridos por el actual equipo de Gobierno, en el sentido de "impulsar un proyecto de recuperación de las plazas de Valladolid, especialmente de aquellos espacios históricos que habían ido perdiendo parte de su identidad, calidad urbana y función como lugares de convivencia".

"Queremos que las plazas vuelvan a ser verdaderas plazas, espacios para encontrarse, pasear, descansar, convivir y disfrutar de la ciudad. Santa Brígida es el primer gran ejemplo de esta forma de entender la recuperación del espacio público", ha señalado el alcalde.

UNA PLAZA INSPIRADA EN LA HISTORIA DE VALLADOLID

La remodelación responde al proyecto 'Claustro Vivo', propuesta ganadora del concurso de anteproyectos convocado por el Ayuntamiento y desarrollada por César Jiménez Cerrada, Germán Ribera Marín y Miguel Sanz García.

El diseño se inspira en los patios y claustros históricos característicos de Valladolid y recuperará la antigua alineación perimetral del arbolado para configurar una especie de claustro arbolado, con un paseo que envolverá un jardín interior.

La actuación incrementará la presencia de vegetación autóctona y las zonas de sombra y generará nuevos espacios destinados al paseo, la estancia y la celebración de actividades culturales y ciudadanas.

Asimismo, las obras contemplan la eliminación de los aparcamientos en superficie, la mejora de la urbanización, la renovación del alumbrado público, la incorporación de nueva vegetación y la sustitución de dos tramos del colector de saneamiento.

Ante la pérdida de plazas de estacionamiento, el alcalde señaló en junio tras la adjudicación de la obra que se compensarán con la creación de un nuevo espacio de aparcamiento público junto a la futura Ciudad de la Justicia.

UN PROYECTO SELECCIONADO ENTRE 17 PROPUESTAS

La transformación de Santa Brígida es resultado de un proceso previo de reflexión sobre el futuro de las plazas históricas de Valladolid. En este contexto surgió la iniciativa 'Repensar las Plazas', una mesa interdisciplinar en la que participaron arquitectos, urbanistas, historiadores, cronistas y gestores culturales y cuyas conclusiones permitieron establecer las bases de la estrategia municipal de regeneración de estos espacios.

Posteriormente, el Ayuntamiento convocó un concurso de anteproyectos con intervención de jurado, abierto a profesionales de la arquitectura y el urbanismo, al que concurrieron 17 propuestas.

Los trabajos fueron valorados por un jurado independiente y especializado, integrado por técnicos municipales y profesionales vinculados, entre otros ámbitos, a la arquitectura, la universidad, el Colegio de Arquitectos y la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción.

Carnero ha subrayado que este procedimiento ha permitido abordar la transformación de un espacio de especial relevancia histórica "con calidad, transparencia y objetividad, buscando la mejor solución desde el punto de vista arquitectónico, urbano y patrimonial".

El Ayuntamiento ha incidido en que la remodelación de Santa Brígida recoge, además, una demanda surgida de la participación ciudadana, pues apuntan que la peatonalización de la plaza fue una de las iniciativas seleccionadas dentro de los Presupuestos Participativos 'Experiencias Participadas 2022-2024', que incorporaron talleres de participación ciudadana.

La Plaza de Santa Brígida se convierte así en "el primer gran ejemplo del proyecto municipal de recuperación de plazas, concebido con vocación de extenderse progresivamente a otros espacios históricos de Valladolid".

"Queremos recuperar nuestras plazas para las personas, poner en valor nuestra historia y nuestro patrimonio y, al mismo tiempo, construir espacios públicos de mayor calidad, más verdes, accesibles y preparados para el Valladolid del futuro", ha concluido el alcalde.