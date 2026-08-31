Ayuntamiento "valorará detenidamente" las aportaciones de las entidades del Consejo de Mujeres sobre protocolo de VIVA

Archivo - El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha asegurado que el Ayuntamiento "valorará detenidamente" las "aportaciones" realizadas por las entidades que conforman el Consejo Municipal de Mujeres en relación con el protocolo de acceso a las viviendas sociales gestonadas por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA).

El Consejo de Mujeres, formado por representación institucional, política, asociativa, sindical, académica y social, se ha reunido este lunes, 31 de agosto, para abordar entre otras cuestiones el nuevo protocolo de VIVA que ha desatado polémica por sustituir de sus criterios prioritarios el término "violencia de género" por "violencia doméstica" y rebajar el baremo de 1,5 a un punto para las personas reconocidas como víctimas.

La oposición y entidades como la Coordinadora de Mujeres han pedido al equipo de Gobierno de PP y Vox que se recupere el concepto de violencia de género y el baremo anterior, mientras Nieto ha asegurado que harán una "valoración de todas las aportaciones" y "se tomarán las decisiones oportunas tras valorar detenidamente todas las cuestiones" abordadas en la reunión.

Asimismo, Nieto ha defendido que durante la cita los técnicos de VIVA y el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, han "mostrado que el nuevo protocolo no solo protege a las víctimas de violencia de género" sino que "amplía esa protección". "En comparativa con los años anteriores se aumentan esos parámetros que hacen que se garantice la protección y, aún más, se les dote de mayor puntuación para poder acceder a esas viviendas", ha manifestado.

Por otro lado, el concejal ha explicado que durante el encuentro de este lunes también se ha tratado pedir más recursos al Gobierno central para "la lucha contra la violencia machista" ante un "recorte" del 17 por ciento de la inversión en Valladolid en los últimos años.

Asimismo, ha criticado que cuando se ha abordado esta cuestión "ha habido entidades y partidos" como PSOE, VTLP, la Federación de Vecinos Antonio Machado, los sindicatos y la representación de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid que "se han levantado para no tener que votar esa solicitud" de más recursos.

"Es una pena que cuando se trata de solicitar al Gobierno, con los datos encima de la mesa, se hayan levantado y se hayan marchado porque no quieren dar la cara", ha censurado Nieto.