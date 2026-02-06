Ayuntamientos de Zamora recibirán 11 millones del Plan Municipal de Obras y del Fondo de Cohesión Territorial

El diputado de Obras de la Diputación de Zamora, Manuel Martín, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. - EUROPA PRESS

El Plan Municipal de Obras del año 2027 y el Fondo de Cohesión del año 2025 inyectarán once millones de euros en la gran mayoría de los municipios de la provincia durante los próximos meses.

Se trata de inversiones gestionadas por la Diputación de Zamora, que han sido presentadas hoy y de las que se beneficiarán la mayoría de los ayuntamientos de la provincia.

En el caso del Plan Municipal de Obras de 2027, cuya resolución se ha publicado ya en el Boletín Oficial de la Provincia, se trata de obras que tendrán que realizarse antes del 31 de octubre de 2027.

"Estos proyectos necesitan un buen tiempo de tramitación administrativa y hemos comprobado que la mejor manera es anticiparse", ha apuntado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

La gran mayoría de las inversiones serán de obra básica, actuaciones tales como pavimentación de calles, abastecimiento, saneamiento o alumbrado público. También se financiará la construcción de almacenes y naves en algunos pueblos, reparación de ciertas piscinas municipales o construcción de fosas sépticas.

Han pedido la subvención todos los ayuntamientos de la provincia salvo Toro y Cuelgamures, y entró fuera de plazo la petición de Fresno de la Polvorosa.

El Plan Municipal de Obras está dotado con ocho millones de euros. Con algo más de tres millones está financiado el Fondo de Cohesión Territorial, que financia actuaciones menos importantes y que se tendrá que justificar antes del 30 de octubre de este año.

Se benefician 236 ayuntamientos, los menores de mil habitantes, y se financiará también obra pública, según ha detallado el presidente provincial.