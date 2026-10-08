Azayca presenta su calendario solidario, centrado este año en el lavado de manos

La representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, y la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera. - EUROPA PRESS

ZAMORA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Zamorana de Ayuda frente al Cáncer (Azayca) ha presentado este jueves su calendario solidario de 2027, centrado este año en el lavado de manos y su importancia para prevenir enfermedades.

Así lo ha anunciado la presidenta del colectivo, Pilar de la Higuera, que ha comparecido en la puesta de largo de los calendarios junto a la representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos.

En ese marco, Huertos ha explicado que el calendario está compuesto por dibujos infantiles vinculados al lema de la publicación de este año y ha defendido el valor de la iniciativa como apoyo para la asociación.

Por su parte, De la Higuera ha revelado que el precio de los calendarios es de cinco euros por dos unidades y de tres euros por ejemplar individual, y ha confirmado que las publicaciones se pueden adquirir en la caseta del colectivo en Santa Clara y en la propia sede de Azayca.