Azcón cree que cada CCAA tiene sus resultados y "voz propia" y pide respeto a los pactos que puedan darse en Andalucía

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha aclarado que cada comunidad autónoma tiene sus resultados electorales y su "voz propia" y ha pedido respeto a los acuerdos a los que puedan llegarse en Andalucía para un posible gobierno de PP y Vox con Juanma Moreno como presidente.

Azcón se ha expresado así en Valladolid, donde ha asistido a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en la Comunidad.

En este marco, en referencia a la posibilidad de que Juanma Moreno pudiera pactar con la formación Abascal como en Extremadura, Aragón y Castilla y León, ha incidido en la pluralidad de las distintas comunidades autónomas en España. "Nos hace que cada uno podamos tener una voz propia", ha asegurado Jorge Azcón, quien considera que al igual que en Aragón se han defendido sus criterios en Andalucía tienen que hacer lo mismo.

"Creo que los resultados de las distintas comunidades autónomas son propios y específicos de las comunidades autónomas y lo que tenemos que hacer es respetar los acuerdos que en cada una quieran o puedan llegar a las distintas formaciones políticas", ha insistido.