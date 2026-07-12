'Bad Haircut', del estadounidense Kyle Misak, gana el premio a la Mejor película del festival PUFA de Valladolid

Imagen de 'Bad Haircut', de Kyle Misak, película ganadora PUFA 2026. - PUFA

VALLADOLID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Bad Haircut', del director estadounidense Kyle Misak, ha obtenido el Premio a la Mejor Película de la Sección Oficial de la tercera edición del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid - PUFA (Pucela Fantástica).

El jurado ha reconocido una película que combina con acierto "la comedia, la tensión y el terror", de la que ha destacado "la solidez de sus interpretaciones, la personalidad de su propuesta visual y una dirección capaz de mantener la tensión y el interés del espectador durante todo el metraje", según ha expresado el festival en un comunicado recogido por Europa Press.

En la misma sección, la australiana Natalie Erika James ha recibido el Premio a la Mejor Dirección por 'Insaciable' ('Saccharine'), una obra de la que el jurado ha valorado el uso del body horror como vehículo para abordar la obsesión contemporánea por la perfección física, así como "la originalidad de su lenguaje audiovisual, el contraste entre su luminosa propuesta estética y la crudeza de la historia y la complejidad con la que construye el conflicto de su protagonista".

El jurado, integrado por la periodista especializada en cine y cultura, subdirectora del Festival Isla Calavera y cofundadora de TumbaAbierta.com, Vanesa Bocanegra; el programador, gestor cultural e integrante del equipo de programación de la Seminci José Cabrera Betancort, y la actriz Veki Velilla, ha otorgado una mención especial a la mejor creatividad visual a la indonesia 'Janur Ireng', de Kimo Stamboel, mientras que el Premio del Público ha sido para 'Appofeniacs', del estadounidense Chris Marrs Piliero.

En la sección Aquelarres, dedicada a propuestas más arriesgadas y de nuevos lenguajes dentro del fantástico, el jurado formado por el crítico, programador y cineasta Jaime A. Coco; el cofundador de CineActual, Samuel Úbeda, y la actriz, guionista y creadora escénica Cris Gallego, ha entregado el premio a la Mejor Película a 'Yesterday Island', del australiano Sam Voutas, una original comedia de ciencia ficción construida alrededor de un bucle temporal. También ha concedido una mención especial a 'Grand Ciel' ('The Site'), del japonés Akihiro Hata.

SECCIÓN DE CORTOMETRAJES

'Los murciélagos han abandonado el campanario', de Alfonso Bernal y Manuel Bernal, ha logrado el premio al Mejor Cortometraje. El jurado, presidido por el director y ganador del Premio Goya Cristian Beteta, e integrado además por la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez Cuadrillero, y la profesora de la Universidad de Valladolid Sara Pérez Barreiro, ha destacado su "atrevida y formidable puesta en escena", la construcción de unos personajes "entrañables, divertidos y complejos" y un tratamiento visual que crea un universo fantástico "de gran fuerza poética".

El jurado ha decidido además conceder una mención especial a 'Época de plagas', obra de Gabriela Calvache, mientras que el Premio del Público ha recaído en 'El fantasma de la quinta', de James A. Castillo.

Entre los galardones especiales, ambos novedad en esta tercera edición de PUFA, el Premio Panic House - #ConUnPack ha distinguido también a 'Yesterday Island', de Sam Voutas, mientras que el Premio Fundos Jóvenes Talentos ha reconocido el trabajo de la actriz australiana Mavournee Hazel por su interpretación en 'Cruel Hands', de Al Kalyk.

La gala de clausura ha acogido asimismo la entrega del Premio PUFA de Honor, otorgado con la colaboración de Fundación SGAE, al guionista Jorge Guerricaechevarría, uno de los nombres destacados del cine español contemporáneo.

Autor de títulos como 'El día de la bestia', 'La comunidad', 'Celda 211', 'El Niño', 'Las leyes de la frontera', 'Hermana muerte' o la serie '30 monedas', el escritor asturiano ha desarrollado su trayectoria en el cine de género durante las últimas décadas con una filmografía construida junto a cineastas como Álex de la Iglesia, Daniel Monzón, Pedro Almodóvar, Paco Plaza o Daniel Calparsoro.

La programación de esta tercera edición de PUFA se ha cerrado con la proyección de 'El ritual de Lily', segundo largometraje del director mallorquín Manu Herrera, que ha acompañado la presentación de la película junto a las actrices Maggie García, Patricia Peñalver, Elena Gallardo y Eve Ryan.

Durante ocho días, PUFA ha ofrecido una programación integrada por 26 largometrajes, 27 cortometrajes y 19 estrenos de películas internacionales, entre ellos dos premieres mundiales, seis europeas y once españolas; además de encuentros con invitados nacionales e internacionales, proyecciones especiales, exposiciones y actividades paralelas para los aficionados al cine fantástico y de terror.