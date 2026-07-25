Baja a gravedad 0 el incendio forestal intencionado de Quintela (León) - JCYL

QUINTELA (LEÓN), 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial 0 (IGR-0) el incendio forestal declarado el viernes en Quintela, localidad perteneciente al municipio leonés de Balboa y en cuya causa probable de origen estaría la mano del hombre.

Así lo ha trasladado la Consejería de Medio Ambiente a través de un mensaje en su perfil oficial en 'X', @naturalezacyl, del que se hace eco Europa Press, en el que ha señalado que ya no existe riesgo para la población ni bienes distintos a los de naturaleza forestal y el incendio puede ser controlado con los medios de extinción previstos por el Plan Infocal de la Comunidad.

Se trata de un fuego que presentaba una evolución favorable al cierre de la jornada del viernes, con un escenario en el que ya no se apreciaban llamas activas y con unas condiciones meteorológicas previstas para la noche que iban a favorecer la eliminación de los puntos calientes.

El fuego, identificado en la web Inforcyl como 'Villafeile-Lamagrande-Quintela', se originó a las 07.10 horas del viernes y fue declarado de índice de gravedad potencial 1 (IGR-1) a las 18.29 horas, al afectar a una zona próxima al núcleo de Quintela.