Baja a gravedad 0 el incendio de Porqueros (León) y queda abierta la vía férrea entre Vega-Magaz y Monforte

PORQUEROS (LEÓN), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en Porqueros (León) ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 y la circulación por la vía férrea entre las estaciones de Vega-Magaz y Monforte de Lemos (Lugo) ha quedado abierta en la mañana de este miércoles, 8 de julio.

La bajada de nivel de este incendio, que se originó a las 16.55 horas del martes 7, se ha producido sobre las 9.00 horas al no conllevar ya peligro para la población y abrirse la vía férrea, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente. El fuego provocó en la noche del martes el confinamiento de Zacos (León) y el cierre de la LE-5404, que ya han vuelto a la normalidad.

La situación ha mejorado tras realizarse a lo largo de la noche trabajos de quema de ensanche y con maquinaria pesada que han conseguido cerrar el perímetro, de manera que "ya no hay llama", si bien "quedan numerosos puntos calientes que hay que eliminar".

Por ello, el operativo, que cuenta con una veintena de medios áreos y terrestres, permanece atento a posibles reproducciones de este incendio y a los rayos latentes que pueden iniciar otros en toda la Comunidad.

Precisamente, la causa probable del fuego en Porqueros son rayos, misma causa de otro incendio originado en la tarde del martes 7 de julio en Villanueva de Valdueza, donde intervienen 16 medios aéreos.

Los incendios de Ribota de Sajambre y Espina de Tremor, que están en IGR 1, también se habrían producido por rayos y congregan a nueve y 17 medios, respectivamente.