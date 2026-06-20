Baja a gravedad 0 el incendio de San Vicente (León), en el que trabajan una decena de medios

Incendio forestal en San Vicente (León). - INFORCYL

SAN VICENTE (LEÓN), 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en la localidad de San Vicente (León) ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 al no existir ya riesgo para la población ni bienes que no sean naturaleza forestal y al poder ser controlado con la decena de medios presentes, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

El incendios, probablemente causado por rayos, se activó a las 15.32 horas del viernes 19 de junio y se elevó a IGR 1 sobre las 17.19 horas debido a que podían peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

Hasta 37 medios aéreos y terrestres se trasladaron al lugar para participar en las labores de extinción, que continúan este sábado, si bien son una decena los que trabajan para sofocar el fuego tras bajar a IGR 0 sobre las 13.30 horas.

Por el momento, según datos de Inforcyl, la superficie afectada se estima en 28,3 hectáreas de zona arbolada, seis de matorral y 2 de pasto, lo que supone un total de 36,3 hectáreas quemadas.