Baja a IGR-0 la peligrosidad del incendio de Brieva (Segovia), que comenzó el día 20

Rebajado a IGR-0 el incendio de Brieva (Segovia). - JCYL

SEGOVIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha informado este viernes de que ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial 0 (IGR-0) la situación en el incendio que comenzó el pasado lunes 20 en Brieva (Segovia) y que afecta principalmente a la comarca del Pirón, con una superficie calcinada, según datos no oficiales de la web edu.forestry.es de 3.494 hectáreas.

Según la web Inforcyl de la Junta de Castilla y León, en la mañana de este viernes se ha rebajado a 0 el índice de gravedad al desaparecer las causas que motivaron su declaración como IGR-1, a la que había bajado el pasado miércoles después de haber sido declarado el IGR-2 el lunes a las 17.13, ante el peligro sobre varias poblaciones.

El incendio se originó a las 15.29 horas del pasado lunes por causas que se encuentran en investigación y en su momento llegó a obligar a desalojar ocho poblaciones de la provincia de Segovia.